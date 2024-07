Kraven – Il cacciatore: l’indiscrezione rivela se Spider-Man verrà menzionato nel film

Non c’è grande eccitazione per Kraven – Il cacciatore, e non è una grande sorpresa dopo che film come Morbius e Madame Web si sono rivelati una tale delusione.

Secondo quanto riferito dalla Sony Pictures, il debutto sul grande schermo di Sergei Kravinoff sarà in un film vietato ai minori, il che significa che possiamo almeno sperare che Kraven venga scatenato in un modo che renda giustizia ai fumetti. Sfortunatamente, il primo trailer ha perso molta delle discrete premesse che un’intento del genere suggeriva, facendo intravedere una versione mutante del classico cattivo di Spider-Man, The Rhino.

A proposito di SPIDER-MAM, l’Universo Marvel della Sony non ha ancora un suo Spider-Man. Questo è stato un sollievo per molti fan, ma quando l’eroe è una parte così importante di ciò che fa muovere personaggi come Venom e Kraven, questo particolare inizia a diventare un problema.

Secondo lo scooper Cryptic HD QUALITY, pare che questo possa cambiare con questo film “ho sentito dire che Spider-Man ha un nome nel film. Un’apparizione, però? Non ne sono sicuro… sia da parte sua che di Morbius“.

Come potrebbe apparire Spider-Man in Kraven – Il cacciatore?

Azzardiamo l’ipotesi che Spidey sia menzionato di sfuggita come qualcuno a cui Kraven – Il cacciatore potrebbe dare la caccia a New York City in un futuro sequel (che, visto il buzz negativo e la data di uscita di dicembre, è difficile immaginare che diventi realtà).

Per quanto riguarda Morbius, le voci sul ritorno dell’Avvoltoio in Spider-Man 4 suggeriscono che la Sony ha scartato l’idea di riunire lui e il Vampiro Vivente in una squadra di supercriminali in grado di “fare del bene”. Una volta, probabilmente, Kraven – Il cacciatore faceva parte di questa squadra.

Madame Web ha introdotto Peter Parker da piccolo nei primi anni 2000 e, se non fosse stato un progetto standalone, avrebbe significato che il “SSU” (“Sony’s Spider-Man Universe”) avrebbe avuto un wall-crawler ai giorni nostri. A dire il vero, è tutto un po’ confuso e disordinato, quindi vedremo se Kraven – Il cacciatore chiarirà le cose.