Thunderbolts*: nuovi dettagli sul ruolo della Sentinella e sul suo potere nel MCU

C’è molta eccitazione per il debutto della Sentinella nel MCU in Thunderbolts* l’anno prossimo, in particolare perché il personaggio potrebbe cambiare le carte in tavola per il futuro del franchise.

Dopotutto, è uno dei supereroi e supercriminali più potenti dell’Universo Marvel, con lo scapestrato Robert Reynolds che si dirige verso quest’ultima strada quando il suo alter-ego, The Void, prende il controllo. Lewis Pullman interpreterà la Sentinella in Thunderbolts* e ora abbiamo nuovi dettagli sul suo ruolo nel film.

Secondo lo scoop Daniel Richtman, c’è una “buona spiegazione” del perché non uccida semplicemente personaggi come Yelena Belova e Bucky Barnes quando lo incontrano. La Sentinella, che senza dubbio si considera un eroe, ha la regola di non uccidere, il che significa che “li prende a calci nel sedere”.

Per quanto riguarda l’esatta potenza della Sentinella del MCU, Richtman afferma che è “forte come Superman”. Anche il fidato leaker Cryptic HD QUALITY è intervenuto, affermando di aver sentito che la Sentinella è “instabile” e “a volte perde il senso di sé… e fa anche inconsapevolmente cose spaventose”.

Cosa sappiamo sul viaggiare nel vuoto in Thunderbolts*?

Abbiamo già sentito che i Thunderbolts* viaggeranno nel Vuoto, che probabilmente sarà un luogo fisico del film. Questo suggerisce che gli eroi viaggeranno nella mente di Sentry per calmarlo; non è chiaro se entrerà in gioco nei futuri progetti del MCU.

Nei fumetti, Steve Rogers era inizialmente l’unica persona su cui il Siero del Super Soldato funzionava. Altre agenzie governative si sforzarono di creare le proprie versioni e fu alla fine degli anni ’40 che il Progetto Sentry fu concepito per la prima volta: Sentry fu concepito per la prima volta.

Con l’obiettivo di creare un eroe 100.000 volte più potente del siero che aveva creato Capitan America, il progetto si impantanò nella burocrazia. Tuttavia, anni dopo, un tossicodipendente di nome Robert Reynolds si introdusse nel laboratorio di uno dei professori che vi lavoravano e ingerì il “Siero della Sentinella d’Oro” mentre era alla ricerca di un colpo.

In questo modo ha acquisito il potere di un milione di soli che esplodono, diventando in seguito uno dei più grandi supereroi dell’Universo Marvel. Ma c’è stato un colpo di scena: il Vuoto – la personalità repressa di Reynolds – è emerso in seguito e ha assunto la forma di un mostro oscuro potente quanto il Guardiano d’Oro, uccidendo milioni di persone.

Scritto da Eric Pearson, Lee Sung Jin e Joanna Calo e diretto da Jake Schreier, Thunderbolts* uscirà nelle sale il 5 maggio 2025.

Tutto quello che sappiamo su Thunderbolts*

Durante il panel dei Marvel Studios al D23 2022, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha svelato il cast del prossimo film Thunderbolts*, che sarà una squadra composta principalmente da supercriminali e antieroi. Comprende la Contessa Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), Red Guardian (David Harbour), Ghost (Hannah Jon-Kamen), US Agent (Wyatt Russell), Taskmaster (Olga Kurylenko), Yelena Belova/Black Widow (Florence Pugh) e Il Soldato d’Inverno (Sebastian Stan). Secondo quanto appreso la contessa Valentina Allegra de Fontaine metterà insieme la squadra e potrebbe anche essere parzialmente responsabile della creazione di Sentry.

Harrison Ford – ammesso che sia ancora presente – sostituirà il defunto William Hurt nei panni di Thaddeus “Thunderbolt” Ross. Thunderbolts* è attualmente previsto nelle sale il 2 maggio 2025. Il film sarà diretto da Jake Schreier, la cui storia come regista non è estremamente ampia, avendo lavorato solo a Robot & Frank del 2012, Paper Towns del 2015 e alla versione filmata del 2021 di Chance the Rapper’s Magnificent Coloring World Tour.