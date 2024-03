L’esorcista del Papa (qui la recensione), uscito in sala nel 2023, racconta la storia di padre Gabriel Amorth, il controverso esorcista del Vaticano che si ritrova a scoprire un’oscura cospirazione che riporta alla luce antichi orrori in cui la Chiesta stessa è coinvolta. Il film horror, diretto da Julius Avery, è stato a sorpresa un gran successo al botteghino e in seguito ha avuto ulteriori riscontri positivi anche in streaming su Netflix. È dunque poi stato confermato che è in fase di sviluppo un sequel.

In una recente intervista al Six O’Clock Show, il protagonista del film Russell Crowe ha ora condiviso un promettente aggiornamento sullo stato di questo L’esorcista del Papa 2, rivelando che potrebbe essere in programma anche un terzo film. “Beh, al momento se ne sta discutendo. I produttori originali hanno ottenuto il via libera non solo per un sequel, ma per due. Ma al momento c’è stato un cambio di direttori degli studios, quindi la cosa sta girando a vuoto. Ma sicuramente, amico, abbiamo impostato il personaggio in modo da poterlo portare fuori e metterlo in un sacco di circostanze diverse“.

“E ricordate che l’uomo su cui è basato, Gabriele Amorth, ha scritto 12 libri. Quindi abbiamo materiale di partenza più che sufficiente per fare anche uno o due film in più. Ma probabilmente non sarà prima dell’anno prossimo“. Sembra dunque che il Gabriele Amorth di Crowe tornerà davvero sul grande schermo e d’altronde il finale del primo film lasciava aperta la porta a più sequel, con la conferma dell’esistenza di almeno altri 199 demoni sparsi in tutto il mondo a cui dare la caccia. Non resta a questo punto che attendere ulteriori novità a riguardo.

L’esorcista del Papa: la trama e il cast del film

Diretto da Julius Avery con Russell Crowe, Daniel Zovatto, Alex Essoe e Franco Nero nel ruolo del Papa, il racconta la storia di Padre Amorth che, indagando sulla terrificante possessione di un ragazzo in Spagna, finirà per scoprire una cospirazione secolare che il Vaticano ha disperatamente cercato di tenere nascosta. Cospirazione che sta però ora tornando alla luce attraverso la nuova manifestazione di spaventosi demoni, uno dei quali ha preso possesso proprio del corpo del ragazzo su cui Amorth è stato chiamato a compiere un esorcismo. Per riuscire però nel compito di scacciare quell’essere maligno, Amorth avrà bisogno di condurre approfondite ricerche.