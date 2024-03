Anche se è stato rivelato che nessuna offerta è ancora stata fatta a tal riguardo e che al momento non c’è un frontrunner per il ruolo di James Bond, sono di recente emerse voci secondo cui l’attore Aaron Taylor-Johnson sarebbe il potenziale candidato ad assumere tale ruolo, a seguito dell’uscita di Daniel Craig dal franchise. Se ciò dovesse accadere, la star di Kraven – Il cacciatore diventerebbe l’ottavo attore a vestire i panni della superspia. Mentre dunque si attende la conferma o la smentita definitiva del suo coinvolgimento, un ex James Bond ha speso parole di sostegno nei confronti di Taylor-Johnson.

Si tratta di Pierce Brosnan, il qualche durante una recente ospitata al Ray D’Arcy Show ha dichiarato che: “Penso davvero che abbia le capacità, il talento e il carisma per interpretare Bond“, ha detto la star di GoldenEye. “Uno dei primi film che abbiamo fatto insieme è stato The Greatest. E lui era davvero il più grande. Quindi, sì, ho letto le notizie sulle sue possibilità di essere un Bond e mi piacerebbe molto che fosse così”. Per quanto riguarda il consiglio che Brosnan darebbe al collega, l’attore ha dichiarato: “Sii audace. Vai là fuori, divertiti. Amalo e basta. Vai e basta“.

Qual è stato il film di James Bond più recente?

Il film di James Bond più recente è stato No Time to Die del 2021, diretto da Cary Joji Fukunaga da una sceneggiatura scritta da Neal Purvis e Robert Wade, Scott Z. Burns con Fukunaga e la vincitrice dell’Emmy Phoebe Waller-Bridge (Fleabag, Killing Eve ).

Il 25esimo film di James Bond ha visto il ritorno di Daniel Craig che ha ripreso il ruolo senza tempo per l’ultima volta. A lui si sono uniti gli ex-attori del franchise Ralph Fiennes nei panni di M, Lea Seydoux nei panni di Madeline, Naomie Harris nei panni di Moneypenny, Ben Whishaw nei panni di Q, Rory Kinnear nei panni di Tanner e Jeffrey Wright nei panni di Felix Leiter. Ha anche interpretato i nuovi membri del cast Rami Malek nei panni di Safin, Lashana Lynch nei panni di Nomi, Ana De Armas nei panni di Paloma, Dali Benssalah nei panni di Primo, Billy Magnussen nei panni di Logan e David Dencik nei panni di Valdo.