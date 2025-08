L’amore non va in vacanza: in arrivo una serie TV tratta dal film

Deadline ha confermato che Apple TV+ sta sviluppando un adattamento in serie limitata del film commedia romantica del 2006 L’amore non va in vacanza. Come nel film, la serie sarà incentrata su due donne, una britannica e una americana, che si scambiano le case durante il periodo natalizio e trovano l’amore lungo il percorso. Secondo quanto riferito, la serie si concentrerà però su personaggi diversi da quelli presenti nel film.

Krissie Ducker è stata incaricata di scrivere e produrre la serie, con la collaborazione di Rob Delaney. La produzione sarà affidata alla Left Bank Pictures. Nancy Meyers, che ha scritto, prodotto e diretto il film, non sembra essere coinvolta nella serie. Al momento, è in corso la ricerca dei protagonisti della serie e se il cast sarà confermato, la serie dovrebbe a quel punto ricevere il via libera ed essere ufficialmente posta in produzione.

Chi recitava in L’amore non va in vacanza?

Nel film originale recitavano Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law e Jack Black. La Winslet interpretava Iris, una giornalista londinese del Daily Telegraph, mentre la Diaz interpretava Amanda, proprietaria di una società di trailer cinematografici a Los Angeles. Dopo lo scambio di case, Iris incontra Miles (Black), un compositore di colonne sonore, mentre Amanda incontra Graham (Law), il fratello vedovo di Iris. L’amore non va in vacanza è stato un successo al botteghino al momento della sua uscita, incassando oltre 200 milioni di dollari in tutto il mondo e da allora è divenuto un must delle festività natalizie.

