Marvel Studios: non più di tre film e due serie all’anno, parola di Bob Iger

L’amministratore delegato della Disney, Bob Iger, ha dichiarato che la società sta riducendo il MCU con una nuova missione che prevede di ridurre il numero di serie televisive Marvel a due all’anno e la produzione cinematografica a non più di tre film all’anno. Iger ha detto che questo fa parte della strategia generale della Disney di ridurre la produzione e concentrarsi sulla qualità, una strategia “che è particolarmente vera con la Marvel”.

“Stiamo lentamente diminuendo il volume e passando probabilmente a circa due serie TV all’anno invece di quelle che erano diventate quattro e riducendo la nostra produzione cinematografica da forse quattro all’anno a due, o al massimo tre”, ha detto il CEO durante la telefonata di martedì dedicata agli utili trimestrali della società. “E stiamo lavorando sodo su questo percorso”.

Iger ha dichiarato che la Marvel ha “un paio di buoni film nel ‘25 e poi ci stiamo dirigendo verso altri ’Avengers’, di cui siamo estremamente entusiasti”, aggiungendo: “Nel complesso, mi sento bene con lo slate. È qualcosa a cui mi sono impegnato a dedicare sempre più tempo. Il team è uno di quelli in cui ho una fiducia enorme e l’IP che stiamo estraendo, compresi tutti i sequel che stiamo facendo, non è seconda a nessuno”.

L’annuncio, come riportato da Variety, è in realtà in contrasto con il più recente calendario delle uscite distribuito dalla Disney, che prevede quattro film dei Marvel Studios per il 2025 – Captain America: Brave New World, Thunderbolts*, Fantastici Quattro e Blade (è però probabile che quest’ultimo venga rimandato) – e altri quattro film Marvel previsti per il 2026, tra cui il quinto film degli Avengers. La Marvel distribuirà però un solo film nel 2024, Deadpool & Wolverine.

Per quanto riguarda la televisione, Iger afferma che una parte delle serie in arrivo, che include anche lo spinoff Agatha: Diari di Darkhold, con protagonista Kathryn Hahn, sono “un residuo del desiderio del passato di aumentare il volume”. Ci si può dunque aspettare che se quest’anno arriveranno – o così sembra attualmente – diverse serie Marvel, il numero andrà poi riducendosi nel tempo.

Sebbene Iger abbia già dichiarato in passato l’intenzione di ridurre la produzione di franchise Marvel, non è mai stato così diretto in termini di numero esatto di titoli che la Disney intende pubblicare ogni anno sia per la TV che per il cinema. Più tardi, nel corso della telefonata, Iger ha risposto a una domanda sull’attenzione della Disney nei confronti dei sequel e degli originali, osservando che attualmente l’attenzione è rivolta maggiormente ai film in franchising.

“Bilanceremo i sequel con gli originali. In particolare nel settore dell’animazione, abbiamo attraversato un periodo in cui i nostri film originali e l’animazione, sia Disney che Pixar, dominavano. Ora stiamo tornando a puntare sui sequel”. Iger ha citato i piani della Disney per il prossimo film di Toy Story e l’uscita di Inside Out 2 quest’estate, affermando che questi film hanno un valore maggiore perché la proprietà intellettuale nota costa meno per la commercializzazione. “Sarà solo un equilibrio, che pensiamo sia giusto”, ha detto Iger.