Villetta con ospiti: dal cast alla storia vera, tutto quello che c’è da sapere

Il regista Ivano De Matteo si è distinto nel panorama cinematografico italiano grazie ad una serie di film nati a partire da una serie di ispirazioni che trovano – purtroppo – un corrispettivo nella società italiana, mostrandone il lato peggiore oltre le apparenze. Film come I nostri ragazzi o il recente Mia sono solo due esempi di opere che riflettono sul ruolo dei genitori, dei figli, delle loro azioni e delle conseguenze che si portano dietro. Sono film che pongono domande importanti a cui è bene trovare delle risposte. Tra questi due titoli, De Matteo ha realizzato, nel 2020, Villetta con ospiti.

Si tratta di un altro lungometraggio che, muovendosi a partire da un vero fatto di cronaca, costruire un racconto che porta gli spettatori a confrontarsi con una realtà borghese dove l’aspetto impeccabile dei suoi rappresentanti nasconde in realtà persone corrotte nell’animo, che non si fanno scrupoli a ricorre ad ogni mezzo in loro potere per salvare la propria reputazione, anche se ciò significa distruggere quanti si pongono sul proprio cammino. Villetta con ospiti porta dunque alla luce aspetti della nostra società che troppo spesso si preferisce ignorare.

La denuncia portata avanti da De Matteo è però capace di scuotere e lasciare nello spettatore l’amaro in bocca per ciò che l’essere umano è capace di diventare e da cui si spera invece voglia rifuggire. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Villetta con ospiti. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori, alle location e alla storia vera a cui il film si ispira. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il titolo nel proprio catalogo.

La trama e il cast di Villetta con ospiti

Il racconto del film svolge in ventiquattro ore, nelle quali viene raccontata la storia di una famiglia borghese, residente in un paesino del Nord Italia. Questa è composta da Giorgio, Diletta, dai figli e dalla madre anziana di lei, Miranda. La loro vita tanto perfetta quanto falsa viene compromessa però nel momento in cui una note si introduce nella loro villa un ladro, costringendo Diletta ad impugnare la pistola e a sparargli senza troppe remore. Quando l’identità di questo intruso viene svelata, per i protagonisti e quanti parte della loro quotidianità avrà inizio una notte terribile che li porterà a svelare il loro vero volto.

Ad interpretare Giorgio vi è l’attore Marco Giallini, mentre sua moglie Diletta è interpretata da Michela Cescon. L’attore Massimiliano Gallo interpreta il commissario Carmine Panti, mentre Erika Blanc è Miranda, madre di Diletta. Bebo Storti interpreta il dottor De Santis, mentre Vinicio Marchioni è don Carlo. Recitano poi nel film Monica Billiani nel ruolo di Beatrice, figlia di Giorgio e Diletta, Ioan Tiberiu Dobrica in quelli di Adrian, l’innamorato di Beatrice e Marius Bizău in quelli dello zio Ilija. Completano il cast Giovanni Visentin nel ruolo dell’ortopedico e Cristina Flutur in quelli di Sonja, badande di Miranda e madre di Adrian.

Le location del film: ecco dove è stato girato

La principale location di Villetta con ospiti è, naturalmente la villa del titolo nella quale è ambientata gran parte della storia. Questa si trova in via di Villa Grazioli 20 a Grottaferrata, in provincia di Roma. Le altre riprese del film sono invece state effettuate in Veneto, per la precisione a Bassano del Grappa. Qui si è svolta la scena della festa di paese, girata sul sagrato del Duomo in Piazza Castello. Quella che viene presentata come la Cantina Tamarin, l’azienda vinicola intorno alla quale ruotano le storie dei vari protagonisti, è in realtà Casa Batania, un ricovero di suore.

La storia vera a cui si ispira Villetta con ospiti

Il tema di Villetta con ospiti è in particolare quello delle armi e della legittima difesa. Per raccontarlo, Di Matteo è partito, come ha raccontato in un’intervista, da un fatto di cronaca: “Ci aveva colpito un fatto efferato accaduto in un contesto perbene e così abbiamo pensato di raccontare con candore e leggerezza una storia cattiva. L’abbiamo ambientata nel Nordest perché nella provincia ricca c’è più l’idea di difendersi, anche se fatti così succedono ovunque“. Il fatto di cronaca a cui si fa riferimento è quello della morte di Marco Vannini, a Ladispoli, nel 2015.

Il ragazzo, di soli 20 anni, è stato ucciso nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015, a casa dell’allora fidanzata Martina Ciontoli. Le ricostruzioni di quanto accaduto sono state rese complesse dalle menzogne raccontate dai genitori di Martina. Il padre, secondo quanto emerso, avrebbe puntato per scherzo la pistola contro Vannini, non sapendo che era carica. Un colpo esploso all’improvviso ha ferito però il ragazzo. I Ciontoli hanno poi tardato a chiamare i soccorsi, minimizzando l’accaduto e impedendo il salvataggio di Vannini, che si sarebbe dunque potuto salvare.

Il trailer di Villetta con ospiti e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire di Villetta con ospiti grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Chili Cinema, Rai Play e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di martedì 7 maggio alle ore 21:20 sul canale Rai 3.