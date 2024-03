Michael Keaton non ha altro che elogi per la sua co-protagonista in Beetlejuice 2, Jenna Ortega. Il sequel dell’iconica commedia soprannaturale del 1988 Beetlejuice del regista Tim Burton, Keaton riprendere il ruolo del suo “bioesorcista” accanto alle sue co-protagoniste originali Winona Ryder e Catherine O’Hara. Ortega, che in precedenza ha lavorato con Burton in Mercoledì di Netflix, apparirà nel ruolo di Astrid Deetz, la figlia di Lydia Deetz di Ryder. Altre nuove aggiunte al cast includono anche Monica Bellucci e Willem Dafoe.

Parlando con Entertainment Tonight, Keaton ha inondato di elogi la sua giovane co-protagonista, citando la sua capacità di identificare e lavorare con il tono unico del film. Descrivendola come una persona “davvero speciale”, i commenti dell’attore fanno eco alle lodi di Burton per la stella nascente che aveva precedentemente descritto come “un talento molto speciale”. “Oh cavolo, è brava, ce l’ha fatta, sai? Ha il tono giusto. Si è presentata e ha capito immediatamente quale fosse il tono e si è infilata come fa ogni giorno. Lei è davvero speciale.”

Leggi anche:

Tutto quello che sappiamo su Beetlejuice 2

Beetlejuice Beetlejuice sarà diretto ancora una volta da Tim Burton. Questo segna il suo ritorno alla regia quattro anni dopo aver diretto il live-action Dumbo della Disney. Dopo aver lavorato insieme nella serie Netflix Mercoledì la star di Scream VI, Jenna Ortega si riunisce a Tim Burton e accanto a lei vi saranno le star del film del 1988: Michael Keaton, Winona Ryder e Catherine O’Hara. Il sequel introdurrà però anche nuovi personaggi che avranno il volto di Justin Theroux, Monica Bellucci e Willem Dafoe .

Beetlejuice, uscito nel 1988, era interpretato da Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O’Hara, Jeffrey Jones, Alec Baldwin e Geena Davis. Quel film è incentrato su una coppia di coniugi deceduti che ricorre ai servizi dell’antipatico e dispettoso poltergeist dell’aldilà per spaventare i nuovi residenti della loro vecchia casa. Fin dal suo debutto, il film ha ottenuto un successo sia di critica che commerciale, con un incasso di oltre 73 milioni di dollari, rendendo Burton particolarmente celebre ad Hollywood. Non si hanno invece ad ora dettagli sulla trama di Beetlejuice 2, ma sappiamo che il film uscira nelle sale il 6 settembre 2024.