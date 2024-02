Sebbene i Marvel Studios abbiano un solo film MCU in uscita nei cinema nel 2024 (Deadpool e Wolverine), i prossimi due anni si preannunciano come un periodo molto impegnativo per l’universo cinematografico Marvel, mentre ci avviamo verso il prossimo film collettivo di Avengers.

Anche se negli ultimi tempi gli aggiornamenti ufficiali sui prossimi progetti sono stati pochi e sporadici, via CBM abbiamo alcune voci interessanti da condividere. Secondo l’affidabile insider Daniel Richtman, il gruppo di supercriminali noto come Serpent Society è stato completamente rimosso da Captain America: Brave New World durante quelle che sembrano riprese piuttosto estese. Non è la prima volta che sentiamo questo rumor, ma altri scooper hanno affermato che lo screening time della squadra è stato semplicemente ridotto, non tagliato del tutto.

Sembra lecito supporre che questi personaggi non avrebbero avuto un ruolo importante nel film, in ogni caso, e rimuovere un’intera sottotrama in uno stadio così avanzato della produzione non è certamente un evento regolare (sebbene anche Daredevil: Born Again abbia subito importanti cambiamenti creativi). Sembra che anche la battaglia finale di Brave New World sia stata modificata in modo significativo.

Richtman sostiene inoltre che il progetto Young Avengers attualmente in sviluppo sarà sicuramente un film e non una serie Disney+ o una presentazione speciale, e ha sentito che la Marvel sta lavorando su una nuovissima IP per il debutto nel 2026. Non abbiamo altri dettagli, ma si ritiene che questo progetto riguardi un personaggio che deve ancora apparire nel MCU.

Quello che sappiamo sul film Captain America: Brave New World

Captain America: Brave New World riprenderà da dove si è conclusa la serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, seguendo l’ex Falcon Sam Wilson (Anthony Mackie) dopo aver formalmente assunto il ruolo di Capitan America. Il regista Julius Onah (Luce, The Cloverfield Paradox) ha descritto il film come un “thriller paranoico” e ha confermato che vedrà il ritorno del Leader (Tim Blake Nelson), che ha iniziato la sua trasformazione radioattiva alla fine de L’incredibile Hulk del 2008.

Secondo quanto riferito, la star di Alita: Angelo della Battaglia Rosa Salazar interpreta la cattiva Diamondback. Nonostante dunque avrà degli elementi al di fuori della natura umana, il film riporterà il Marvel Cinematic Universe su una dimensione più terrestre e realista, come già fatto anche dai precedenti film dedicati a Captain America. Ad ora, Captain America: Brave New World è indicato come uno dei titoli più importanti della Fase 5.