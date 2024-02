Le riprese dal set di Daredevil: Born Again a New York ci hanno fornito davvero tantissimi spoiler, indiscrezioni e conferme per quello che succederà e soprattutto per chi ci sarà nella nuova serie Disney+. Abbiamo visto una possibile morte di un personaggio importante, il ritorno di The Punisher, uno scontro tra Daredevil e Bullseye, Tigre Bianca in azione e qualcuno che somigliava moltissimo a Muse.

Ora, abbiamo un aggiornamento sul casting che getta nuova luce su chi si nasconde sotto la sinistra maschera del cattivo. Per mesi circolavano voci che attribuivano il ruolo a Hunter Doohan (Mercoledì, Your Honor) e ora sembra che il piano sia confermato.

Muse è una creazione relativamente nuova nel mito di Daredevil che, nei fumetti, è un artista squilibrato che schernisce le forze dell’ordine e l’Uomo Senza Paura mettendo in scena elaborate scene del crimine con i resti delle sue vittime. A giudicare da ciò che abbiamo visto nelle foto dal set, la versione del MCU ha anche un problema con Kingpin, cosa che lascia potenzialmente l’Uomo Senza Paura intrappolato tra i due cattivi. Ci sono un sacco di cattivi classici che i Marvel Studios avrebbero potuto scegliere per questa serie; e così accanto ai classici Wilson Fisk e Bullseye, ci saranno anche altri personaggi oscuri e contorti.

Hunter Doohan ('WEDNESDAY') is reportedly confirmed to play Muse in 'DAREDEVIL: BORN AGAIN'. (via: @CanWeGetToast) pic.twitter.com/n98CiWf5HK — Daredevil Updates (@DDevilUpdates) February 28, 2024

Cosa sappiamo su Daredevil: Born Again?

Lo sceneggiatore di The Punisher, Dario Scardapane, sarebbe salito a bordo come nuovo showrunner della serie Daredevil: Born Again, ma la notizia non è ancora stata ufficializzata.

I dettagli specifici della trama sono ancora nascosti, ma sappiamo che Daredevil: Born Again vedrà Matt Murdock/Daredevil (Charlie Cox) confrontarsi con la sua vecchia nemesi Kingpin (Vincent D’Onofrio), che abbiamo visto tornare di corsa a New York nel finale di stagione di Echo. È probabile che Fisk sia in corsa per la carica di sindaco di New York o che sia già stato nominato a tale carica quando la storia prenderà il via.

Non è previsto che la serie Daredevil: Born Again si protragga per i 18 episodi inizialmente annunciati. Secondo una recente indiscrezione, la serie dovrebbe andare in onda per 9 (forse 6) episodi prima di fare una pausa a metà stagione. Daredevil: Born Again non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma è ancora inserita nel calendario aggiornato della Disney per il 2024.

Entrambi i personaggi hanno debuttato nel Marvel Cinematic Universe nel 2021. Kingpin è stato guest-star nella serie Disney+ Hawkeye e Matt Murdock è apparso brevemente in Spider-Man: No Way Home. Cox è stato anche guest-star in due episodi di She-Hulk: Attorney at Law, dove ha mostrato un lato più leggero dell’eroe. Kingpin, invece, è stato tra i protagonisti della recente serie Echo.