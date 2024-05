Midnight Suns: i Marvel Studios puntano al regista di film horror per la regia

Da diversi anni si vocifera che i Marvel Studios stiano sviluppando un film su Midnight Suns che ruota attorno agli eroi soprannaturali del MCU. Di recente, però, potrebbe essere stato fatto un grande passo in avanti: lo scooper @MyTimeToShineH sostiene che Kevin Feige sia intenzionato a affidare il progetto al regista Fede Álvarez.

Fede Álvarez non è nuovo all’horror dopo aver diretto Evil Dead, Don’t Breathe e il prossimo Alien: Romulus. Ha anche scritto Don’t Breathe 2 e la storia di Texas Chainsaw Massacre del 2022. Visto il clima positivo che circonda il prossimo film di Alien, questa voce ha molto senso.

“No. Guarda. Molti di quei film sono belli e il pubblico li va a vedere“, ha detto Álvarez nel 2016 a proposito di una precedente trattativa con i Marvel Studios. “È solo che come regista è più difficile avere la tua visione in quei film, se vai a fare un film Marvel“.

“A un certo punto abbiamo avuto delle conversazioni e… hanno già capito tutto. Hanno capito lo stile. Hanno capito il modo in cui li girano. Hanno capito i colori, l’umorismo. Cosa farei io? Ho molta più libertà di questo. Non lo so“, ha continuato il regista. “Alla fine potrei farlo. E dipende probabilmente dai personaggi delle storie“.

“Ma una cosa del mio lavoro di regista che mi piace molto è creare le mie cose. Cerco di creare il mio stile quando giro e di impostare il tono da solo… Evil Dead è stata una sfida sotto questo aspetto“.

Nel MCU, ci sono diversi personaggi che potrebbero costituire i Midnight Suns, tra cui Moon Knight, Clea, Black Knight e Man-Thing. Tuttavia, con i prossimi film sugli Avengers che si avvicinano rapidamente, è difficile dire se ci sarà tempo per introdurre questa squadra prima di Secret Wars.

Chi sono i Midnight Suns?

Midnight Suns sono una squadra fittizia di supereroi soprannaturali apparsi nei fumetti americani pubblicati dalla Marvel Comics. Comprendente i Ghost Riders Danny Ketch e Johnny Blaze, Blade e Morbius, la squadra originale si è formata per la prima volta come parte dell’arco narrativo Rise of the Midnight Sons, culminando nella prima apparizione completa della squadra in Ghost Rider (vol. 6). In seguito al successo dei crossover, la Marvel ha marchiato tutte le storie che coinvolgevano il gruppo con un’impronta familiare e un trattamento di copertina distinti, che sono durati dal dicembre 1993 all’agosto 1994. La squadra è stata ripresa più volte con personaggi diversi, ma i membri più frequenti sono Morbius, Blade e almeno uno Spirito della Vendetta.