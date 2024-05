Deadpool & Wolverine: una action figure offre uno sguardo più ravvicinato ai fantastici costumi

Una nuova statua di Deadpool & Wolverine è stata rivelata dagli Iron Studios e offre ai fan uno sguardo dettagliato ai costumi accurati dei fumetti indossati dal Merc with the Mouth e da Logan nel film in uscita.

I Marvel Studios hanno iniziato a intensificare la campagna di marketing di Deadpool & Wolverine e oggi Iron Studios ha condiviso un primo sguardo alla statua in scala 1/10 di prossima uscita.

Come potete vedere qui sotto, la statua raffigura Wade Wilson (Ryan Reynolds), Logan (Hugh Jackman) e Dogpool in un modo piuttosto unico. Questo significa che possiamo aspettarci che Wolverine porti davvero Deadpool in braccio in questo modo a un certo punto del threequel? Lo speriamo davvero.

Ormai abbiamo visto un bel po’ del costume di Wolverine, ma questa statua ha l’onore di mostrarci il suo aspetto da dietro. Non c’è molto da dire a questo proposito (non c’è un grande logo “X” o altro), ma nel complesso si tratta di un ottimo design.

Naturalmente, ci si chiede come i Marvel Studios intendano abbinarlo al Wolverine di Terra-616 nell’eventuale reboot degli X-Men. Forse la variante indosserà la tuta marrone di Logan.

“Ci siamo quasi riusciti in The Wolverine“, ha detto di recente Hugh Jackman a proposito della possibilità di indossare finalmente un costume accurato come quello del mutante artigliato. Ma dal momento in cui l’ho indossato, mi sono detto: “Come abbiamo fatto a non farlo?” Sembrava così giusto, sembrava così giusto. Ho pensato: ‘È lui’“.

“Ci sono diversi lati di Wolverine che non abbiamo mai visto prima nei film. È stato emozionante per me”. Ci auguriamo che questo sia l’inizio di altre rivelazioni di merchandising, poiché sappiamo che molti di voi sono ansiosi di dare una prima occhiata alle figure Marvel Legends e Hot Toys basate sul film.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iron Studios (@ironstudios)

Tutto quello che sappiamo su Deadpool & Wolverine

Deadpool & Wolverine riunisce il protagonista Ryan Reynolds con Shawn Levy, regista di Free Guy e The Adam Project, che ha firmato la regia dell’atteso progetto. Hugh Jackman uscirà finalmente dal suo pensionamento da supereroi per riprendere il ruolo di Wolverine. Sebbene i dettagli ufficiali della storia di Deadpool & Wolverine, con protagonista Ryan Reynolds, non siano infatti ancora stati rivelati, si presume che la trama riguarderà il Multiverso. Il modo più semplice per i Marvel Studios di unire la serie di film di Deadpool – l’unica parte del franchise degli X-Men sopravvissuta all’acquisizione della Fox da parte della Disney – è stabilire che i film di Reynolds si siano svolti in un universo diverso.

Ciò preserva i film degli X-Men della Fox nel loro universo, consentendo al contempo a Deadpool e Wolverine, di nuovo interpretato da Hugh Jackman, viaggiare nell’universo principale dell’MCU. Nel film saranno poi presenti anche personaggi presenti nei primi due film di Deadpool, come Colossus e Testata Mutante Negasonica. Da tempo, però, si vocifera che anche altri X-Men possano fare la loro comparsa nel film, come anche alcuni altri supereroi della Marvel comparsi sul grande schermo nei primi anni Duemila, in particolare il Daredevil di Ben Affleck.

Una voce recente afferma che anche Liev Schreiber sia presente riprendendo il suo ruolo Sabretooth. Di certo, Morena Baccarin (Vanessa), Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter) e Shioli Kutsuna (Yukio) torneranno tutti nei panni dei rispettivi personaggi, e a loro si uniranno i nuovi arrivati in franchising Emma Corrin (The Crown) e Matthew Macfadyen (Succession), i cui ruoli sono ancora segreti. Un recente report afferma inoltre che la TVA di Loki, incluso l’agente Mobius (Owen Wilson) e Miss Minutes, saranno coinvolti nel film. Deadpool & Wolverine uscirà nei cinema il 26 luglio 2024.