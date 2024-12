Mufasa: Il Re Leone ha una scena post-credits?

Mufasa: Il Re Leone espande il franchise che è stato rilanciato con Il Re Leone del 2019, e gli spettatori potrebbero chiedersi se nei titoli di coda c’è qualcosa che prepara le puntate future. Il film del 2024 torna indietro nel tempo, prima degli eventi della vita di Simba, per raccontare le origini di Mufasa e Taka/Scar. Sebbene questo significhi che il film si occupa principalmente di esplorare il passato, la sezione del film incentrata sulla figlia di Simba e Nala, Kiara, è responsabile dell’impostazione del futuro del franchise.

A causa del successo da record al botteghino de Il Re Leone del 2019, la Disney ha cercato un modo per riportare il pubblico nelle Terre dell’Orgoglio in qualche modo. Questo ha portato a Mufasa: The Lion King invece di un sequel tradizionale che avrebbe potuto adattare il film d’animazione The Lion King II: Simba’s Pride. Sebbene il futuro del franchise dipenda probabilmente dall’andamento del botteghino di Mufasa, l’iconica serie è una di quelle a cui il pubblico ha sempre voluto tornare. Per questo motivo, la Disney avrebbe potuto prendere in considerazione l’idea di inserire una scena post-credits che anticipasse ciò che potrebbe accadere in seguito.

Powered by

Mufasa: Il re leone non ha una scena post-credits

Non c’è nessun filmato aggiuntivo nei titoli di coda

È confermato che Mufasa: Il Re Leone non ha una scena post-credits. Non c’è nessun filmato aggiuntivo mostrato nei mid-credits o after-credits che funga da richiamo per il sequel o che lasci il pubblico con una battuta finale. Tuttavia, si consiglia a tutti coloro che guardano Mufasa: Il Re Leone dovrebbe guardare i titoli di coda per conoscere i nomi di tutti coloro che hanno lavorato al film, dal cast, alla troupe, agli artisti dei VFX.

Perché Mufasa: Il re leone non aveva bisogno di una scena post-crediti

Mufasa: L ‘assenza di una scena post-credits ha senso per diversi motivi. Il franchise non ha mai incluso una scena dei titoli di coda prima d’ora, quindi non ci si aspettava che la situazione sarebbe cambiata ora. Inoltre, la realizzazione di futuri film d’animazione e in live-action de Il Re Leone è incerta. La decisione della Disney dipenderà probabilmente da quanto Mufasa: Il re leone al botteghino. Se la Disney avesse fatto un’allusione a un sequel nei titoli di coda, il pubblico sarebbe rimasto ancora più deluso se non fosse stato realizzato un altro capitolo. Non includere una scena dei titoli di coda è più sicuro.

C’è anche il fatto che Mufasa: Il Re Leone‘ fa tutto ciò di cui il franchise ha bisogno per creare la possibilità di altri film. Disney ha anche la possibilità di estendere il franchise in altri modi grazie a personaggi esistenti come Kiara, Timon e Pumbaa. Kiara permette di realizzare un adattamento de Il Re Leone II: L’orgoglio di Simba, mentre la Disney potrebbe addirittura pensare di realizzare una nuova versione de Il Re Leone 1 1/2 per dare a Timon e Pumbaa ruoli da protagonisti. Di conseguenza, il futuro del franchise è già ben definito senza Mufasa: Il Re Leone – scena post-credits.