Samuel Stern: dal 31 dicembre torna con Andrea Guglielmino per Ancora uno

Il 31 dicembre, al passaggio tra un anno e l’altro, uscirà in tutte le edicole d’Italia ‘Ancora uno’, il numero 62 della nota testata a fumetti ‘Samuel Stern’, che vede Andrea Guglielmino – già giornalista e critico cinematografico – tornare per la quarta volta come sceneggiatore sulla serie regolare, dopo ‘Il secondo girone’, ‘Il quinto comandamento’ e ‘Ritorno al girone’, senza considerare la sua partecipazione a Extra e volumi da libreria.

Con questo albo, Guglielmino diventa ufficialmente lo sceneggiatore più prolifico della serie dopo il trio formato da Gianmarco Fumasoli, Massimiliano Filadoro e Marco Savegnago, rispettivamente creatore, ex curatore e attuale curatore della testata.

Il fumetto, disegnato da Sara Ophelia Scalia, fa parte del ciclo noto come ‘post Apocalisse’ e vede Stern, esorcista edimburghese, infiltrarsi nel carcere di Saughton per liberare un prigioniero da una potenziale possessione demoniaca, mentre Satana, che ormai ha un corpo umano, trama dall’esterno.

Oltre al classico horror psicologico, la trama prevede momenti da tipico dramma carcerario e qualche elemento più leggero in cui, a sorpresa, viene introdotto un personaggio mai visto prima: quello di Andy (controparte dell’autore), barbiere e confidente di Samuel, a cui è legata anche un’iniziativa speciale con la disegnatrice Adriana Farina.

Lo scrittore, sceneggiatore e giornalista Guglielmino vive un momento d’oro per la sua carriera di fumettista. Il suo 2024 è iniziato con ‘Garibaldi Vs Mickey’, instant comic realizzato in collaborazione con Emmetre Edizioni che, sfruttando la perdita dei diritti dell’immagine del primo Topolino da parte di Disney, crea una storia surreale e cartoonesca ma dal finale sorprendentemente profondo. Ad aprile è stata la volta de ‘I primi cento’, scritto con Marco Scali e disegnato da Luciano Costarelli, edito da Weird Book, omaggio a Dylan Dog che è valso agli autori il premo Lorenzo Bartoli alla manifestazione Cassino Fantastica. Sempre con Emmetre ha pubblicato, tra luglio e dicembre, ‘Garibaldi Risorgimento’, in due volumi, ispirato al mito de ‘Il Corvo’, e l’atteso ‘Garibaldi Vs. Frankenstein’, prequel del successo editoriale ‘Garibaldi Vs. Zombies’.

Guglielmino è inoltre autore di punta sulla fanzine di quest’anno degli Sterniani – Official Samuel Stern Fan Club, con ben due storie, ‘Il fantasma dell’isola’, disegnata da Giampiero Wallnofer, e ‘Il terzo nome’, illustrata da Nicola Rubin, oltre a firmare diversi redazionali. Sulla rivista, dedicata agli iscritti, c’è anche una lunga intervista a Guglielmino condotta dallo YouTuber e critico Gianluca rkc Carboni.

Per il 2025 sono previsti ‘Dioverso’, scritto con Emiliano Pagani con i disegni di Nicola Perugini, iconoclasta e golardica parodia delle storie di multiverso, e la graphic novel tratta dall’album cult dei Timoria ‘Viaggio senza vento’, insieme al fondatore della band Omar Pedrini e al disegnatore Andrea Manfredini, oltre a un saggio sulla saga cinematografica di ‘Predator’, a sei mani con Gianmarco Bonelli e Guglielmo Favilla, ancora pubblicato da Weird Book.