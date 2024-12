Scar: la spiegazione del vero nome e il suo significato ne Il Re Leone

Mufasa non è l’unico personaggio a cui è stata esplorata la sua storia passata in Mufasa: Il Re Leone, in quanto il film prequel spiega il vero nome di Scar e il significato che si cela dietro di esso. In tutto il franchise de Il Re Leone, Scar è sempre stato dipinto come il grande cattivo, con l’uccisione di Mufasa, il tradimento di Simba, il rovesciamento delle Terre dell’Orgoglio e la successiva cacciata dalla Roccia dell’Orgoglio. È interessante notare che Mufasa: Il Re Leone ha uno sguardo molto più comprensivo nei confronti di Scar, cercando finalmente di spiegare perché Scar è così com’è nel film originale Il Re Leone e nel suo remake del 2019.

Mufasa: Il Re Leone è l’attesissimo prequel del remake del 2019 de Il Re Leone: il film segue Rafiki mentre racconta la storia delle origini di Mufasa alla figlia di Simba, Kiara. La storia racconta l’infanzia di Mufasa fino a quando diventa il re delle Terre dell’Orgoglio, esplorando come Mufasa abbia perso i genitori, sia stato adottato dalla famiglia di Scar e abbia poi salvato le Terre dell’Orgoglio da un malvagio branco di leoni esterni. Mentre Mufasa è al centro della maggior parte delle grandi rivelazioni del prequel, anche Scar riceve molto tempo, spiegando le sue origini e come si è procurato la cicatrice.

Il vero nome di Scar è Taka: cosa significa

Anche se Taka è stato citato come il vero nome di Scar per un po’ di tempo, Mufasa: Il Re Leone lo conferma finalmente: Taka è il nome con cui il personaggio si presenta per la maggior parte del film. Tuttavia, il nome di Taka ha lo stesso significato del suo soprannome Scar, poiché, come molti altri personaggi del Re Leone, il nome ha un significato in Swahili. In swahili, la parola “takataka” significa “spazzatura” e spesso si dice che al cattivo leone sia stato dato un nome crudele quando era bambino.

Tuttavia, Taka ha anche un altro significato in Swahili. La parola “kutaka” può anche essere tradotta in inglese come “to want”, dando al vero nome di Scar un doppio significato. In tutto Il Re Leone, il tratto distintivo di Scar è l’invidia. Scar desidera così tanto il trono che lo spinge a uccidere Mufasa e a dare la colpa a Simba. Il numero musicale di Scar “Be Prepared” è persino definito dalla combinazione di colori verdi, che sottolinea ulteriormente la gelosia che Scar prova. I semi di questa invidia sono piantati in tutto Mufasa: Il Re Leone, che mette in evidenza il nome Taka del personaggio.

Il nome di Scar è apparso per la prima volta in uno spinoff del Re Leone nel 1994

Mufasa: Il Re Leone non è la prima volta che a Scar viene dato il nome Taka, che è apparso per la prima volta in uno spinoff de Il Re Leone del 1994. Il Re Leone: Six New Adventures era una raccolta di sei racconti che uscì in contemporanea con il film originale de Il Re Leone, con il primo racconto, “A Tale of Two Brothers”, che approfondiva l’infanzia di Scar e Mufasa. È qui che viene rivelato per la prima volta che il vero nome di Scar è Taka, nome che rimarrà fino a Mufasa del 2024 : Il Re Leone.

“A Tale of Two Brothers” condivide una sorprendente quantità di somiglianze con Mufasa: Il Re Leone, anche se ci sono anche alcune grandi differenze. Entrambe le storie presentano Rafiki che racconta la storia dell’infanzia di Mufasa a uno dei figli di Simba. Tuttavia, nel film prequel si tratta di Kiara, mentre nel racconto è un cucciolo di nome Kopa. Nella storia, inoltre, Rafiki fa amicizia con un giovane Mufasa e un giovane Taka decide di tradire Mufasa per gelosia.

Come Scar riceve il suo nome in Mufasa e come cambia il Re Leone

Taka riceve la sua iconica cicatrice solo alla fine di Mufasa: Il Re Leone, quando salta davanti a Mufasa e viene graffiato nell’occhio da Kiros. Dopo aver sconfitto i leoni bianchi, Zazu dice a Mufasa di bandire Taka dalle Terre dell’Orgoglio. Tuttavia, Mufasa decide di non farlo, mentre Taka dice che per punizione dovrebbe chiamarlo Cicatrice. Mufasa accetta e promette che non pronuncerà mai più il vero nome di Scar.

A quanto pare, Mufasa ha mantenuto la promessa, visto che al momento della storia de Il Re Leone chiama ancora Taka Scar. Anche altri personaggi, come Sarabi e Simba, conoscono Taka come Scar, il che significa che Mufasa non è l’unico personaggio a conoscere questo umiliante soprannome. Sebbene sia stato Taka a inventarsi questo nome, è possibile che abbia cominciato a risentirsene, spiegando così il motivo per cui diventa così malvagio in Mufasa: Il Re Leone e Il Re Leone.