Nastri D’Argento 2024: le candidature. Io Capitano guida con 9 nomination

Io Capitano di Matteo Garrone è il più candidato al Nastro d’Argento per il Miglior Film 2024, in ‘cinquina’ finalista con Comandante di Edoardo De Angelis, La Chimera di Alice Rohrwacher, Confidenza di Daniele Luchetti e I Dannati di Roberto Minervini appena premiato a Cannes. Lo annunciano i Giornalisti Cinematografici Italiani che hanno appena consegnato a Napoli i Nastri d’Argento per le Grandi Serie -e già annunciato il film ‘Nastro dell’anno’ a C’è ancora domani di Paola Cortellesi- e consegneranno i premi giovedì 27 Giugno al MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo.

Ancora una volta una quarantina circa i film finalisti: con 9 candidature Io Capitano seguito da Adagio, Enea e Palazzina Laf con 7, Comandante e La Chimera 6, Confidenza 5 e ancora Come pecore in mezzo ai lupi e Misericordia 4, ai quali seguono 6 titoli con 3 nomination, 8 con 2 e infine 14 film comunque segnalati. In gara film usciti #soloalcinema dal 1° Giugno 2023 al 31 Maggio 2024 in questa 78.ma edizione dei Nastri sostenuta come sempre dal MiC Direzione Generale Cinema e audiovisivo, main sponsor SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori: una scelta di adesione all’iniziativa “Cinema Revolution”, la campagna promozionale del Ministero della Cultura che rilancia il cinema con il biglietto a prezzo scontato.

LE CANDIDATURE 2024 AI NASTRI D’ARGENTO

MIGLIOR FILM

Comandante di Edoardo DE ANGELIS

Io Capitano di Matteo GARRONE

una produzione ARCHIMEDE con RAI CINEMA e TARANTULA con PATHÉ, LOGICAL CONTENT VENTURES

con il supporto del MIC, con la partecipazione di CANAL+, CINÉ+ in coproduzione con RTBF

(BELGIAN TELEVISION), VOO-BE TV e PROXIMUS

La Chimera di Alice ROHRWACHER

una produzione TEMPESTA / CARLO CRESTO-DINA con RAI CINEMA

in coproduzione con AD VITAM PRODUCTION · AMKA FILMS PRODUCTIONS

I Dannati di Roberto MINERVINI

una produzione OKTA FILM e PULPA FILM con RAI CINEMA

in coproduzione con MICHIGAN FILMS in associazione con STREGONIA MOONDUCKLING FILMS

Confidenza di Daniele LUCHETTI

una produzione INDIANA PRODUCTION e VISION DISTRIBUTION

in collaborazione con SKY in collaborazione con NETFLIX

REGIA

Pietro CASTELLITTO Enea

Matteo GARRONE Io Capitano

Luca GUADAGNINO Challengers

Alice ROHRWACHER La Chimera

Stefano SOLLIMA Adagio

MIGLIOR ESORDIO

Neri MARCORÈ Zamora

Alain PARRONI Una sterminata domenica

Lyda PATITUCCI Come pecore in mezzo ai lupi

Micaela RAMAZZOTTI Felicità

Michele RIONDINO Palazzina Laf

Margherita VICARIO Gloria!

MIGLIORE COMMEDIA

Romeo è Giulietta Giovanni VERONESI

una produzione INDIANA PRODUCTION, CAPRI ENTERTAINMENT e VISION DISTRIBUTION

una produzione INDIANA PRODUCTION, CAPRI ENTERTAINMENT e VISION DISTRIBUTION Troppo azzurro Filippo BARBAGALLO

una produzione ELSINORE FILM, WILDSIDE, società del gruppo Fremantle

e VISION DISTRIBUTION, società del gruppo Sky, in collaborazione con SKY

Un altro Ferragosto Paolo VIRZÌ

una produzione LOTUS PRODUCTION, una società Leone Film Group con RAI CINEMA

Produttore Associato TENDERSTORIES

una produzione LOTUS PRODUCTION, una società Leone Film Group con RAI CINEMA

Produttore Associato TENDERSTORIES

Un mondo a parte Riccardo MILANI

Prodotto da WILDSIDE, società del gruppo Fremantle in associazione con MEDUSA FILM

Prodotto da WILDSIDE, società del gruppo Fremantle in associazione con MEDUSA FILM

Prodotto da WILDSIDE, società del gruppo Fremantle in associazione con MEDUSA FILM Volare Margherita BUY

Una produzione KAVAC FILM, MAREMOSSO, IBC MOVIE, TENDERSTORIES con RAI CINEMA

SOGGETTO

Another end Valentina GADDI, Sebastiano MELLONI, Piero MESSINA, Giacomo BENDOTTI

Doppio passo Lorenzo BORGHINI, Fabrizio BORGHINI, Cosimo CALAMINI, DANIELE MINUCCI

Il punto di rugiada Marco RISI, Riccardo DE TORREBRUNA, Francesco FRANGIPANE, Enrico GALIANO

Patagonia Tommaso FAVAGROSSA, Simone BOZZELLI

Quell’estate con Irène Carlo SIRONI, Silvana TAMMA

SCENEGGIATURA

Confidenza Francesco PICCOLO, Daniele LUCHETTI

Enea Pietro CASTELLITTO

Io Capitano Matteo GARRONE, Massimo CECCHERINI, Massimo GAUDIOSO, Andrea TAGLIAFERRI

La Chimera Alice ROHRWACHER

Palazzina Laf Maurizio BRAUCCI e Michele RIONDINO

ATTRICE PROTAGONISTA

Simona MALATO Misericordia

Alba ROHRWACHER Mi fanno male i capelli

Isabella RAGONESE Come pecore in mezzo ai lupi

Micaela RAMAZZOTTI Felicità

Federica ROSELLINI Confidenza

ATTORE PROTAGONISTA

Antonio ALBANESE Cento domeniche

Pierfrancesco FAVINO Comandante

Elio GERMANO Confidenza

Adriano GIANNINI Adagio

Michele RIONDINO Palazzina Laf

ATTORE NON PROTAGONISTA

Sergio CASTELLITTO Enea

Fabrizio FERRACANE Misericordia

Elio GERMANO Palazzina Laf

Sergio RUBINI Felicità

Toni SERVILLO Adagio

ATTRICE NON PROTAGONISTA

Valentina BELLÈ Lubo

Margherita BUY Dieci minuti

Anna FERRAIOLI RAVEL Zamora

Chiara NOSCHESE Enea

Isabella ROSSELLINI La Chimera

ATTRICE COMMEDIA

Anna BONAIUTO Volare

Sabrina FERILLI Un altro Ferragosto

Pilar FOGLIATI Romeo è Giulietta

Matilde GIOLI Cattiva coscienza

Virginia RAFFAELE Un mondo a parte

ATTORE COMMEDIA

Antonio BANNÒ La guerra del Tiburtino Terzo

Andrea CARPENZANO Un altro Ferragosto

Maurizio LOMBARDI Romeo è Giulietta

Gabriel MONTESI, Riccardo SCAMARCIO Sei fratelli

Francesco SCIANNA Cattiva coscienza

FOTOGRAFIA

Clarissa CAPPELLANI Misericordia

Paolo CARNERA Io Capitano, Adagio

Giuseppe MAIO Come pecore in mezzo ai lupi

Ferran PAREDES RUBIO Comandante

Vladan RADOVIC Te l’avevo detto

SCENOGRAFIA

Dimitri CAPUANI Io Capitano

Carmine GUARINO Comandante

Paki MEDURI Adagio

Massimiliano NOCENTE Enea

Laura POZZAGLIO Finalmente l’alba

COSTUMI

Loredana BUSCEMI La Chimera

Antonella CANNAROZZI Finalmente l’alba

Massimo CANTINI PARRINI Mi fanno male i capelli

Mary MONTALTO Gloria!

Ursula PATZAK Lubo

MONTAGGIO

Marco COSTA Challengers

Paola FREDDI Another end

Julien PANZARASA Palazzina Laf

Marco SPOLETINI Io Capitano

Giuseppe TREPICCIONE Come pecore in mezzo ai lupi

SONORO

Per la complessità del lavoro, sempre più condiviso da un’intera squadra tecnica

si indica la presa diretta pur considerando candidato l’intero reparto del suono

Another end Mauro EUSEPI

Comandante Valentino GIANNÌ

Confidenza Carlo MISSIDENTI

Finalmente l’alba Gaetano CARITO

Io Capitano Maricetta LOMBARDO

CASTING DIRECTOR

Dario CERUTI Palazzina Laf

Gabriella GIANNATTASIO, Marco Matteo DONAT-CATTIN Comandante

Maurilio MANGANO Misericordia

Chiara POLIZZI La Chimera

Francesco VEDOVATI Enea, Io Capitano

COLONNA SONORA

Niccolò CONTESSA Enea

Andrea FARRI Io Capitano

PIVIO e Aldo DE SCALZI Diabolik – chi sei?

SUBSONICA Adagio

Margherita VICARIO & DADE Gloria!

CANZONE ORIGINALE

ADAGIO Adagio

Musica, testi e interpretazione SUBSONICA

Testi di Samuel Umberto Romano, Massimiliano Casacci, Enrico Matta e Davide Dileo

Musiche di Massimiliano Casacci, Enrico Matta, Davide Dileo e Lucio Vicini

IO NON SONO QUI Diabolik – chi sei?

Musica Pivio e Aldo De Scalzi, testo Alessandro Nelson Garofalo, interpretata da RAIZ

Musica Pivio e Aldo De Scalzi, testo Alessandro Nelson Garofalo, interpretata da RAIZ

LA MIA TERRA Palazzina Laf

Musica, testi e interpretazione DIODATO

Musica, testi e interpretazione DIODATO

LA VITA COM'È Il più bel secolo della mia vita

Musica, testi e interpretazione BRUNORI SAS

Musica, testi e interpretazione BRUNORI SAS

Musica, testi e interpretazione BRUNORI SAS RIBELLATI E VAI! Mary e lo spirito di mezzanotte

Musica David Rhodes, testo David Rhodes e Roddy Doyle, interpretata da MATILDA DE ANGELIS

adattamento italiano Bruno Tognolini e Gianclaudia Franchini.

Non tutte le candidature per il Miglior film – che peraltro riguardano insieme al regista anche i produttori – coincidono con le nomination per la Migliore regia, categoria in cui, accanto a Garrone e Rohrwacher, entrano Pietro Castellitto (Enea), Stefano Sollima (Adagio) e Luca Guadagnino (Challengers), una candidatura, quest’ultima, che offre lo spunto per ricordare che i Nastri d’Argento prevedono in selezione i soli film di produzione nazionale ma considerano da sempre i talenti italiani anche all’interno delle produzioni internazionali.

Entrando nel dettaglio delle candidature (in allegato la lista ufficiale da oggi al voto di oltre 130 giornalisti) le opere prime scelte – ancora una volta sono 6, una in più rispetto alla tradizionale ‘cinquina’ in considerazione di una stagione con un numero altissimo di esordi interessanti: Come pecore in mezzo ai lupi di Lyda Patitucci, Felicità di Micaela Ramazzotti, Gloria! di Margherita Vicario, Palazzina Laf di Michele Riondino, Una sterminata domenica di Alain Parroni e Zamora di Neri Marcorè, una ‘sestina’ che segnala ben tre autrici esordienti e comunque quattro attori al debutto dietro la macchina da presa.

Le commedie in ‘cinquina’: Romeo è Giulietta di Giovanni Veronesi, Troppo azzurro di Filippo Barbagallo, Un altro Ferragosto di Paolo Virzì, Un mondo a parte di Riccardo Milani, Volare di Margherita Buy.

Per il soggetto concorrono per Another end Valentina Gaddi, Sebastiano Melloni, Piero Messina, Giacomo Bendotti, per Doppio passo Lorenzo Borghini, Fabrizio Borghini, Cosimo Calamini, daniele Minucci, per Il punto di rugiada Marco Risi, Riccardo De Torrebruna, Francesco Frangipane, Enrico Galiano, per Patagonia Tommaso Favagrossa e Simone Bozzelli, per Quell’estate con Irène Carlo Sironi e Silvana Tamma.

Per la sceneggiatura, infine, sempre in ordine alfabetico: per Confidenza Francesco Piccolo e Daniele Luchetti, per Enea Pietro Castellitto, per Io Capitano Matteo Garrone, Massimo Ceccherini, Massimo Gaudioso, Andrea Tagliaferri, per La Chimera Alice Rohrwacher e per Palazzina Laf Maurizio Braucci e Michele Riondino.

Molte novità nelle ‘cinquine’ di attrici e attori: nella selezione di questa 78.ma edizione le attrici protagoniste candidate sono Simona Malato per Misericordia, Alba Rohrwacher per Mi fanno male i capelli, Isabella Ragonese per Come pecore in mezzo ai lupi, Micaela Ramazzotti per Felicità e Federica Rosellini per Confidenza. Le non protagoniste: Valentina Bellè per Lubo, Margherita Buy per Dieci minuti, Anna Ferraioli Ravel per Zamora, Chiara Noschese per Enea, Isabella Rossellini per La Chimera. E, ancora, per gli attori protagonisti: Antonio Albanese per Cento domeniche, Pierfrancesco Favino per Comandante, Elio Germano per Confidenza, Adriano Giannini per Adagio e Michele Riondino per Palazzina Laf. Per i non protagonisti: Sergio Castellitto per Enea, Fabrizio Ferracane per Misericordia, Elio Germano per Palazzina Laf, Sergio Rubini per Felicità, Toni Servillo per Adagio.

Per la commedia le attrici candidate sono Anna Bonaiuto per Volare, Sabrina Ferilli per Un altro Ferragosto, Pilar Fogliati per Romeo è Giulietta, Matilde Gioli per Cattiva coscienza, Virginia Raffaele per Un mondo a parte. Gli attori: Antonio Bannò per La guerra del Tiburtino Terzo, Andrea Carpenzano per Un altro Ferragosto, Maurizio Lombardi per Romeo è Giulietta, Gabriel Montesi, Riccardo Scamarcio per Sei fratelli, Francesco Scianna per Cattiva coscienza.

Nastri tecnici: per la fotografia concorrono Clarissa Cappellani per Misericordia, Paolo Carnera per Io Capitano e Adagio, Giuseppe Maio per Come pecore in mezzo ai lupi, Ferran Paredes Rubio per Comandante, Vladan Radovic per Te l’avevo detto. Per la scenografia Dimitri Capuani per Io Capitano, Carmine Guarino per Comandante, Paki Meduri per Adagio, Massimiliano Nocente per Enea, Laura Pozzaglio per Finalmente l’alba. Per i costumi: Loredana Buscemi per La Chimera, Antonella Cannarozzi per Finalmente l’alba Massimo Cantini Parrini per Mi fanno male i capelli, Mary Montalto per Gloria!, Ursula Patzak per Lubo. In cinquina per il montaggio: Marco Costa per Challengers, Paola Freddi per Another end, Julien Panzarasa per Palazzina Laf, Marco Spoletini per Io Capitano, Giuseppe Trepiccione per Come pecore in mezzo ai lupi. Sonoro, infine, con cinque nomi che indicano la presa diretta in rappresentanza dell’intera squadra: Another end Mauro Eusepi, Comandante Valentino Giannì, Confidenza Carlo Missidenti, Finalmente l’alba Gaetano Carito, Io Capitano Maricetta Lombardo.

In gara per il Nastro dedicato ai Casting director (quest’anno al suo decennale) concorrono: Dario Ceruti per Palazzina Laf, Gabriella Giannattasio, Marco Matteo Donat-Cattin per Comandante, Maurilio Mangano per Misericordia, Chiara Polizzi per La Chimera, Francesco Vedovati per Enea e Io Capitano. Le candidature per la migliore colonna sonora: Niccolò Contessa per Enea, Andrea Farri per Io Capitano, Pivio e Aldo De Scalzi per Diabolik – chi sei?, Subsonica per Adagio, Margherita Vicario & Dade per Gloria!. Infine le canzoni originali in gara: Adagio da Adagio, musica, testi e interpretazione dei Subsonica (testi di Samuel Umberto Romano, Massimiliano Casacci, Enrico Matta e Davide Dileo, musiche di Massimiliano Casacci, Enrico Matta, Davide Dileo e Lucio Vicini), Io non sono qui da Diabolik – chi sei?, musica Pivio e Aldo De Scalzi, testo Alessandro Nelson Garofalo, interpretata da Raiz, La mia terra da Palazzina Laf, musica, testi e interpretazione Diodato, La vita com’è da Il più bel secolo della mia vita, musica, testi e interpretazione Brunori Sas, Ribellati e vai! da Mary e lo spirito di mezzanotte, musica David Rhodes, testo David Rhodes e Roddy Doyle, interpretata da Matilda De Angelis, adattamento italiano Bruno Tognolini e Gianclaudia Franchini.

Nei prossimi giorni l’annuncio dei Nastri speciali di quest’edizione aggiungerà riconoscimenti e segnalazioni per film e talenti che non figurano nelle nomination. E i giovani saranno grandi protagonisti di un palmarès che come sempre comprende proprio con i Premi Guglielmo Biraghi e Graziella Bonacchi, il premio Nastri d’Argento-Nuovo Imaie.

Saranno anche assegnati il Nastro d’Argento SIAE per la sceneggiatura il Premio Nastri d’Argento-Hamilton Behind the camera in un’edizione speciale in occasione del suo decennale ai Nastri d’Argento. A proposito di compleanni il 27 a Roma sarà festeggiato anche il decennale del nastro dedicato ai casting director. E saranno annunciati anche il Premio della Fondazione Claudio Nobis e il Premio Nino Manfredi ai quali si aggiungeranno come consuetudine il Persol-Personaggio dell’anno e il Premio Wella per l’immagine. I vincitori della migliore sceneggiatura riceveranno infine anche le ‘Penne d’Argento’ Campo Marzio.

Un ringraziamento ai partner istituzionali: con il MiC – Direzione Generale per il Cinema e l’Audiovisivo, la Regione Lazio con il patrocinio, SIAE main sponsor, il MAXXI – Museo nazionale delle Arti del XXI secolo e ancora Nuovo Imaie e Fondazione Claudio Nobis.

E grazie agli sponsor ufficiali che con il loro prezioso supporto confermano un rapporto ormai consolidato: BNL BNP Paribas, Hamilton, Persol, Campo Marzio, Wella Professionals, GE-Gruppo Eventi e Chateau d’Ax.