Elio Germano: 10 cose che forse non sai sull’attore

Elio Germano è uno di quegli attori per nulla convenzionali e senza peli sulla lingua. Ha dimostrato molte volte al suo pubblico di essere un attore fuori dagli schemi e di essere capace di interpretare ogni ruolo con naturalezza, venendo apprezzato molto per questo. Il suo scopo è poter fare un lavoro che lo apppaga e non per poter essere famoso, riuscendo a dare vita, con talento ed impegno, a ruoli che ormai sono rimasti nell’immaginario collettivo.

Ecco, allora, dieci cose da sapere su Elio Germano.

I film di Elio Germano

1. Ha recitato in celebri film. La carriera di Elio Germano inizia nel 1993, quando era un ragazzino, debuttando come protagonista nel film Ci hai rotto papà. Torna al cinema nel 1999 con Il cielo in una stanza, perseguendo la sua carriera di attore e recitando in Concorrenza sleale (2001), Ultimo stadio (2002), Ora o mai più (2003), Che ne sarà di noi (2004) e Romanzo criminale (2005). La sua carriera continua, lavorando in Melissa P. (2005), N (Io e Napoleone) (2006), Mio fratello è figlio unico (2007) con Riccardo Scamarcio, Tutta la vita davanti (2008), La nostra vita (2010) e Magnifica presenza (2012). Tra i suoi ultimi film, vi sono L’ultima ruota del carro (2013), Il giovane favoloso (2014), Suburra (2015), Alaska (2015), La tenerezza (2017), Io sono Tempesta (2018), Troppa grazia (2018), L’uomo senza gravità (2019), Favolacce (2020), Volevo nascondermi (2020), L’incredibile storia dell’Isola delle Rose (2020), con Matilda De Angelis, e America Latina (2022), Il signore delle formiche (2022), Palazzina Laf (2023), Confidenza (2024)

Iddu – L’ultimo padrino (2024) e Berlinguer – La grande ambizione (2024).

2. Ha recitato anche in televisione ed è anche sceneggiatore, regista e produttore. Nel corso della sua carriera, Elio Germano ha recitato diverse volte per il piccolo schermo: è apparso nei film tv Cornetti al miele (1999), Il sequestro Soffiantini (2002), Ti piace Hitchcock? (2005) e in alcune miniserie come Padre Pio (2000), Per amore (2002), Ferrari (2003), Paolo Borsellino (2004) e Faccia d’angelo (2012). Torna in TV nel 2024 con la miniserie La Storia. Inoltre, Germano ha sceneggiato il film tv In arte Nino (2016), di cui è protagonista, e il corto No Borders (2016, di cui è anche produttore) ed è stato regista del cortometraggio Io sono Mabin (2015).

Elio Germano in Un medico in famiglia

3. Ha recitato nella celebre fiction. Come riportato, nella seconda stagione della celebre fiction televisiva Un medico in famiglia, con Lino Banfi tra i protagonisti, è comparso anche Germano nei panni di Er Pasticca, un amico tutt’altro che affidabile di Alberto. L’attore, all’epoca ancora poco conosciuto ebbe qui modo di mettersi ulteriormente alla prova, ottenendo a partire da quel momento grande notorietà.

Elio Germano è Giacomo Leopardi in Il giovane favoloso

4. Ha studiato l’opera di Leopardi con alcuni maestri. Germano è solito studiare attentamente i ruoli che si accinge ad interpretare e così è stato anche per Giacomo Leopardi nel film Il giovane favoloso. L’attore si è infatti preparato al ruolo più duro della sua carriera soffermandosi, in particolare, sulle lettere i Canti e le Operette Morali. Inoltre ha studiato, fianco a fianco, con docenti universitari esperti di Leopardi. In seguito, ha rivelato che la sua poesia preferita di Leopardi è A se stesso.

Elio Germano in Alaska

5. Tiene tantissimo ad Alaska. Alaska racconta la storia di Nadine e di Fausto, lei aspirante modella e lui cameriere: i due si incontrano sul terrazzo di un albergo a Parigi e tra loro nasce una storia d’amore turbolenta. Il fatto che Elio Germano tenga davvero molto ad Alaska non è una novità, tanto da averlo ammesso in diverse interviste. Uno dei motivi principali che lo rende molto protettivo, è il fatto che Alaska è un film completamente originale, che non proviene dal successo di un precedente libro, che si basa su un concept del tutto nuovo e pensato come un tipo di cinema europeo, senza strizzare l’occhio a modelli e senza avere limitazioni di alcun tipo.

Elio Germano in Suburra

6. Elio Germano è stato uno dei protagonisti di Suburra. Quando uscì al cinema, Suburra si rivelò essere un film enorme, tanto da diventare un vero e proprio cult. In questo film, Elio Germano è stato uno dei protagonisti, interpretando Sebastiano che Germano stesso ha definito appartenente alla categoria di chi non sa fare niente e campa sulle spalle degli altri, dando vita all’aspetto sociale che si sopravvive grazie agli altri, quando invece si dovrebbe vivere di rapporti veri con persone fidate.

Elio Germano è stato il pittore Ligabue in Volevo nascondermi

7. Si è radicalmente trasformato per il ruolo. Per interpretare il tormentato pittore Antonio Ligabue in Volevo nascondermi, Germano si è trasformato profondamente, divenendo pressoché irriconoscibile. L’attore ha infatti lavorato su una postura e dei movimenti sgraziati ma è stato anche aiutato da un lavoro sul trucco che gli ha permesso di acquisire un volto completamente diverso. Per la sua intensa interpretazione, l’attore è poi stato premiato come Miglior attore ai David di Donatello.

Elio Germano ha interpretato Enrico Berlinguer

8. Ha studiato a lungo per il ruolo. Per prepararsi ad un ruolo impegnativo come quello di Enrico Berlinguer in Berlinguer – La grande ambizione Germano ha ovviamente svolto approfondite ricerche. Ha consultato testi, visionato interviste e ha avuto modo di incontrare anche le figlie del politico. L’attore, d’accordo con gli autori del film, ha però scelto di non ricorrere ad un trucco eccessivo che lo portasse ad assomigliare maggiormente a Berlinguer, sacrificando però altri aspetti della recitazione. Per la sua interpretazione ha poi vinto il suo quarto David di Donatello come Miglior attore.

Elio Germano e il suo discorso ai David di Donatello

9. Ha tenuto un discorso molto apprezzato. Nel ritirare il David di Donatello come Miglior attore protagonista per Berlinguer – La grande ambizione, Germano ha avuto modo di fare dal palco il seguente discorso: “La nostra Costituzione parla di parità di dignità. Un povero deve avere la stessa dignità di un ricco, ma lasciatemi dire… anche un palestinese deve avere la stessa dignità di un israeliano“. Sempre in occasione di un evento legato ai David, Germano ha rivolto alcune critiche al Ministro della Cultura Giuli per la gestione delle attività del cinema italiano.

Elio Germano, la vita privata tra moglie e i figli

10. È molto riservato. Della vita privata di Elio Germano si sa poco e nulla. L’attore avrebbe una relazione con una donna di nome Valeria, che di professione farebbe la maestra elementare di sostegno. In passato, l’attore aveva dichiarato che “non mi metterei mai con una donna che fa il mio stesso mestiere. Invidio quelli che riescono a far durare a lungo questo tipo di storia d’amore, ma io non ce la farei. Quando torno a casa devo staccare completamente e con un’attrice rimarrei immerso nel lavoro fino al collo”. Con la sua compagna, Germano ha poi avuto due o tre figli, ma anche su questo l’attore non ha mai voluto – giustamente – che la sua vita privata divenisse di pubblico dominio.

Fonti: IMDb