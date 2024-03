Arrivata in Italia nel marzo del 2020, la piattaforma streaming Disney+, di proprietà naturalmente della Disney, si è affermata in poco tempo come una delle realtà più fervide e ricche tra le tante offerte oggi presenti per le visioni in streaming, divenendo infatti il concorrente più particolarmente agguerrito di Netflix. Sulla piattaforma, infatti, la Disney sta investendo moltissimo e sempre più questa si arricchisce di contenuti degni di nota, tra produzioni originali e vecchi classici intramontabili. Per non perdersi in un’offerta tanto ampia, ecco un utile guida ai film da vedere su Disney+ da non perdere assolutamente.

Il catalogo di Disney+ è infatti estremamente vario, poiché vi si possono ritrovare non solo i celebri film originali Disney, ma anche prodotti appartenenti alle sue numerose società sussidiarie, come la Pixar, la Lucasfilm, i Marvel Studios, National Geographic la 20th Century Studios. Si tratta di una piattaforma prevalentemente pensata per un pubblico di piccoli o di famiglie, ma con il canale Star non mancano anche contenuti per adulti che sempre più si affermano come un fiore all’occhiello della piattaforma. E ancora, tra cortometraggi, serie, contenuti speciali e molto altro, Disney+ è davvero ormai un colosso dello streaming.

Come spesso accade per queste piattaforme, però, è facile perdere in cataloghi tanto ampi qualche titolo che potrebbe essere di proprio interesse. Ecco perché di seguito si propongono alcuni film presenti su Disney+ da scoprire e vedere quanto prima. L’elenco che segue presenta titoli aggiornati al 2024, diversi tra loro per genere, target e provenienza e sta dunque allo spettatore scegliere quello che ritiene più ideale per sé. Per aiutare nella scelta, però, non mancano qui anche informazioni utili sulla trama, il cast e altro ancora.

Film da vedere su Disney+

Povere Creature

Il film Searchlight Pictures di Yorgos Lanthimos Povere Creature!, vincitore di due Golden Globe come Miglior film musical o comedy e Miglior attrice in un film musical o comedy (Emma Stone), e quattro premi Oscar (miglior attrice a Emma Stone, migliore scenografia, migliori costumi e miglior trucco e acconciatura). Il film ha inoltre ottenuto il Leone d’Oro all’80esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Gli spiriti dell’isola

Su un’isola remota al largo della costa irlandese, Pádraic è sconvolto quando il suo compagno Colm interrompe improvvisamente la loro amicizia di una vita. Pádraic si propone di riparare il rapporto danneggiato con ogni mezzo necessario.

Chi segna vince

Chi Segna Vince segue la nazionale di calcio delle Samoa Americane, tristemente nota a causa della brutale sconfitta 31 a 0 subita nel 2001. Mentre si avvicinano le qualificazioni alla Coppa del Mondo, la squadra ingaggia l’allenatore sfortunato e anticonformista Thomas Rongen (Michael Fassbender) sperando che possa riuscire a cambiare le sorti della peggiore squadra di calcio del mondo in questa toccante commedia su un gruppo di outsider. Diretto dal vincitore dell’Academy Award Taika Waititi (Jojo Rabbit, Thor: Ragnarok) e basato su una storia vera.

Il treno per il Darjeeling

Diretto da Wes Anderson. Dopo non essersi parlati per anni, tre fratelli pianificano un viaggio in treno in India per ristabilire i legami di un tempo.

Assassinio a Venezia

Kenneth Branagh torna ad interpretare per la terza volta nel 2023 Hercule Poirot. In questo film il formidabile investigatore nato dalla penna di Agatha Christie si ritira a Venezia. Un giorno, accetta con riluttanza di partecipare a una seduta spiritica, ma quando uno degli ospiti viene assassinato, entra in un mondo inquietante di ombre e segreti. Il film ha due titolo precedenti che sono il primo Assassinio sull’Orient Express e il suo sequel Assassinio sul Nilo che trovate di seguito.

Assassinio sul Nilo

Sequel di Assassinio sull’Orient Express, Assassinio sul Nilo è diretto da Kenneth Branagh, con attori del calibro di Jodie Comer, Gal Gadot, Armie Hammer, Kenneth Branagh, Tom Bateman, Rose Leslie, Annette Bening, Emma Mackey e Russell Brand. Adattamento dell’omonimo romanzo di Agatha Christie, il film vede il miglior detective del mondo, Hercule Poirot, impegnato a risolvere un misterioso omicidio verificatosi su un battello nelle acque del Nilo. Rispetto al titolo precedente, questo sequel è ricco di calore, pathos ed emozioni forti, che dettano tanto l’andamento del racconto quanto le azioni dei protagonisti.

Primo film della trilogia dei nuovi adattamenti cinematografici diretto e interpretati da Kenneth Branagh e basata sui romanzi di Agatha Christie. In Assassinio sull’Orient Express Un lussuoso viaggio a bordo dell’Orient Express si trasforma in una corsa contro il tempo quando viene commesso un omicidio. Il detective Hercule Poirot interroga i sospettati durante una lunga sosta tra le montagne della Jugoslavia.

Nightmare Alley – La fiera delle illusioni

Diretto dal premio Oscar Guillermo del Toro, Nightmare Alley – La fiera delle illusioni vanta un cast composto da Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman e David Strathairn. Adattamento del romanzo di William Lindsay Gresham, pubblicato nel 1946 e affermatosi sempre più come uno dei maggiori esponenti in letteratura del genere noir, il film è il primo nella carriera di del Toro a non vantare mostri e creature fantastiche. L’attenzione del regista è ora tutta per l’essere umano, raccontato attraverso una storia di ascesa, vizio e decadimento.

West Side Story

Il regista Steven Spielberg realizza il suo sogno di dar vita ad un remake di West Side Story, aggiornando il racconto e dando vita ad un musical tra i più belli visti negli ultimi anni. Interpretato da Ansel Elgort, Rachel Zegler, Rita Moreno, Ariana DeBose, David Alvarez e Josh Andrés Rivera è oggi disponibile sulla piattaforma Disney+, dove può essere ammirato in tutto il suo splendore. Pluricandidato ai recenti premi Oscar, West Side Story è un tripudio di emozioni, musica, colori, il tutto tenuto insieme da una regia estremamente ispirata, che solo un genio come Spielberg poteva concepire.

L’unico e insuperabile Ivan Adattamento del premiato best-seller su un gorilla molto speciale, L’Unico e Insuperabile Ivan di Disney è una storia indimenticabile sulla bellezza dell’amicizia, sul potere dell’immaginazione e sul significato del luogo chiamato casa. Caratterizzato da un mix suggestivo tra live-action e CGI, il film è diretto da diretto da Thea Sharrock e vanta le voci, in lingua originale, di Sam Rockwell, Angelina Jolie e Danny DeVito, mentre compare in carne ed ossa l’attore BryanCranston. Disponibile su Disney+, è questo un film per famiglie da non perdere, che ci ricorda l’importanza della memoria e dei legami. Crudelia Nel 2021 la Disney ha portato sul grande schermo un nuovo titolo in live action basato su un suo classico d’animazione. Si tratta di Crudelia, dove similmente a quanto fatto con Maleficent, il punto di vista è di quella che nei film di La carica dei 101 era la cattiva, ovvero Crudelia DeMon. Diretto da Craig Gillespie (Tonya), il film è ambientato nella Londra punk-rock degli anni Settanta, dove la Crudelia interpretata dall’attrice Emma Stone, si fa strada nel campo della moda, affermandosi come una personalità pronta a tutto pur di dimostrare il suo valore. Ad Astra Ad Astra è un film di fantascienza del 2019 diretto da James Gray con protagonista assoluto Brad Pitt. Nel film Roy McBride, ingegnere spaziale, attraversa il Sistema Solare alla ricerca del padre scomparso da vent’anni durante una missione. L’uomo, però, scopre qualcosa che minaccia la sopravvivenza stessa dell’umanità. La vita nascosta – Hidden Life Diretto dall’acclamato regista Terrence Malick La vita nascosta – Hidden Life racconta la storia dell’austriaco Franz Jägerstätter, il quale si rifiutò di combattere per i nazisti e di giurare fedeltà a Hitler durante la Seconda Guerra Mondiale. Per questo motivo viene giustiziato nel 1943. Le Mans ’66 – La grande sfida

Quando scopre di non poter più gareggiare a causa dei suoi problemi di cuore, il pilota Carroll Shelby lavora insieme al collaudatore Ken Miles per sconfiggere la Ferrari a bordo di un nuovo veicolo Ford.

Alita – Angelo della battaglia

Dai visionari cineasti James Cameron (Avatar) e Robert Rodriguez (Sin City). Alita è un avanzatissimo cyborg che si sveglia in una clinica senza aver alcun ricordo del proprio passato. Presto si trova costretta ad affrontare duri combattimenti mentre cerca di scoprire la verità su se stessa.

COCO

Miguel, un giovanissimo aspirante musicista, intraprende un viaggio verso la terra dei propri antenati per scoprire i misteri nascosti dietro i racconti e le tradizioni della famiglia. Birdman L’ex stella del cinema Riggan Thomson è occupato ad allestire un’ambizioso spettacolo teatrale per Broadway e spera che la nuova produzione possa ravvivare la sua stagnante carriera. Il lavoro si rivela essere particolarmente difficile ma l’uomo desidera provare ai critici di essere un vero artista e non soltanto un attore capace di ruoli secondari. Birdman è un film di genere drammatico del 2014, diretto da Alejandro González Iñárritu, con Michael Keaton e Edward Norton.

Il diavolo veste Prada

Una commedia divertente. Miranda giunge a New York dopo la laurea e trova lavoro come assistente di Miranda Priestly, direttrice di una delle più conosciute riviste di moda. Un posto da sogno, se non fosse per il carattere del suo capo, che sa renderle la vita un inferno.