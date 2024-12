Nicolas Cage potrebbe tornare nei panni di GHOST RIDER, apparire in SPIDER-MAN 4?

Ryan Reynolds, star di Deadpool & Wolverine, ha recentemente confermato che lui e il regista Shawn Levy hanno tentato di riportare Nicolas Cage nei panni di Ghost Rider per il threequel vietato ai minori, ma è stato un “no-go”.

“Erano nelle prime bozze. Avevamo delle versioni di quella [sequenza], ma poi, per come si è svolta la vicenda, si è visto che… Stiamo cercando di fare il film in modo responsabile. Il budget è elevato. È il budget più alto di tutti i film di Deadpool, ma vuoi darti il massimo dei vincoli, il che credo faciliti il pensiero asimmetrico e la creatività. Se si ha troppo tempo o troppi soldi, di solito si uccide questo tipo di creatività. Quindi, sì, stai riducendo le cose”.

“Ma abbiamo parlato con Nic Cage”, ha continuato l’attore. “Abbiamo provato a prenderlo, ma era un no-go…. Mi sarebbe piaciuto molto”.

Non sappiamo esattamente perché Cage abbia rifiutato l’offerta (forse per un problema di programmazione), ma sembra che l’attore abbia accettato di riprendere il ruolo dello Spirito della Vendetta.

Secondo Daniel Richtman: “Posso confermare che Nicolas Cage riprenderà il suo ruolo di Johnny Blaze/Ghost Rider in un prossimo progetto. Non so ancora quale, ma non ci sono molte opzioni”.

Il progetto più logico in cui Ghost Rider potrebbe apparire sarebbe ovviamente Avengers: Secret Wars, ma si sussurra che Cage potrebbe apparire nei panni del personaggio in Spider-Man 4. Tenete presente che Jeff Sneider ha condiviso molte voci su Spidey ieri sera, ed è altamente improbabile che tutte siano accurate.

Se si è parlato di aggiungere lo Spirito della Vendetta al mix, non significa che i piani siano stati effettivamente messi in atto o presi seriamente in considerazione. Tuttavia, la collaborazione tra Spider-Man e Ghost Rider per affrontare Mefisto sarebbe sicuramente una prospettiva intrigante.

Cosa ne pensate di questa voce? Vi piacerebbe vedere Nic Cage di nuovo in sella come Ghost Rider?