James Gunn alcune volte è stato “infelice” nel girare Superman; ammette che il futuro del DCU dipende dal successo del reboot

Il DCEU è sempre stato un po’ altalenante per quanto riguarda i risultati critici e commerciali. Tuttavia, il marchio è stato danneggiato in modo quasi irreparabile quando Black Adam del 2022 ha dato il via a una serie di delusioni al botteghino che, al di fuori di Blue Beetle, hanno attirato recensioni per lo più miste o del tutto negative.

All’inizio del 2023, James Gunn viene annunciato come nuovo co-CEO dei DC Studios insieme al produttore veterano Peter Safran. I due hanno immediatamente iniziato a lavorare su una nuova serie di progetti “DCU” da distribuire al cinema e in televisione, mentre il DCEU si spegneva nelle sale.

Powered by

Mentre Creature Commandos è attualmente in streaming su Max, tutti gli occhi saranno puntati su Superman il prossimo anno. Se i fan e gli spettatori hanno rifiutato il marchio DC nel suo complesso, allora potrebbe essere quasi impossibile per il reboot avere l’impatto desiderato (in particolare quando è incastrato tra The Fantastic Four: First Steps e Jurassic World Rebirth).

Parlando con io9, Gunn ha ammesso che la realizzazione di Superman si è rivelata un’esperienza travolgente. “Sono infelice ”, ha detto. “Davvero sono infelice. Ma spero che sia per il bene comune”.

Secondo il sito, mentre c’è un piano in atto per Supergirl: Woman of Tomorrow, la seconda stagione di Peacemaker e Lanterns, se Superman dovesse fallire… beh, potrebbe essere la fine per il DCU.

“Molto [dipende da Superman]” ha riconosciuto Gunn. “Voglio dire, non continueremo a fare film”.

Questo è un po’ preoccupante, ma probabilmente c’era da aspettarselo. Sebbene sia difficile immaginare che un film su Superman non vada bene, se Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League hanno inaridito il pubblico nei confronti del personaggio, chissà se potrà ancora essere considerato un’attrazione al botteghino.

In un’intervista separata con ScreenRant, Gunn ha anche parlato dell’importanza del casting di David Corenswet nel ruolo di Superman e di Rachel Brosnahan in quello di Lois Lane.

“La verità è che credo di aver preso spunto dal loro processo di casting quando ho scelto Chris [Pratt] nel ruolo di Star-Lord. Quindi ho sempre preso spunto da questi processi di casting. Ho sempre creduto che il casting sia la cosa più importante e che, se l’attore è il migliore possibile per quel ruolo, è più importante del nome. Soprattutto nel mercato di oggi, in cui le star del cinema non sono più quelle di una volta: non si può aprire un film con Melissa McCarthy, come era 15 anni fa. Immediatamente, farai tanti soldi. Se apri un film di Adam Sandler, immediatamente farai tanti soldi. Oggi non è più così. Quindi ho voluto puntare su chi fosse il miglior Superman”.

“Molte persone hanno fatto il provino e la cosa strana è che ero così follemente nervoso per preparare Superman, che il primo giorno in cui sono arrivati i nastri ho visto [David] Corenswet in Pearl. Così ho detto: “Mettetelo, mettetelo”. Ho detto: “Mettetelo sul nastro”. E poi il primo giorno sono arrivati il nastro di David e quello di Rachel, e li ho visti entrambi e ho pensato: “Oh mio Dio, andremo bene”. Perché entrambe le persone sono fantastiche. C’erano altri attori molto bravi per entrambi i ruoli, ma alla fine della giornata, si trattava di entrambi come individui”.

“Poi abbiamo fatto una cosa che non ho fatto con Guardiani, cioè ho scritturato i due protagonisti insieme e sono arrivati tutti e abbiamo avuto una scena di 15 minuti in cui dovevano recitare insieme e parlare e discutere e comunicare. Ho mischiato e abbinato tutte le diverse coppie ed è stato qualcosa di magico quando sono venuti fuori loro due. Devo dire che è uno dei miei momenti più belli nel cinema”.