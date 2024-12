The Batman – Parte II, Matt Reeves parla dei progressi e conferma i colloqui per la seconda stagione di The Penguin

Nelle ultime settimane si è parlato molto di ciò che sta accadendo con The Batman – Parte II. Il co-CEO dei DC Studios James Gunn ha fatto del suo meglio per tenere aggiornati i fan, spiegando meglio a che punto sono le cose all’inizio di questa settimana, ma oggi il regista Matt Reeves ha rotto il suo silenzio.

Parlando con l’attrice di Catwoman Zoë Kravitz per Variety, lo scrittore e regista ha confermato: “Sì, stiamo finendo la sceneggiatura. Gireremo l’anno prossimo”.

Durante la conversazione, Zoë Kravitz ha detto a Reeves: “Lei è un regista incredibilmente meticoloso. Ti ho appena chiesto come sta andando la scrittura di [‘Parte II’] e tu mi hai risposto: ‘Lentamente’, e penso che sia una qualità meravigliosa, perché ci tieni molto”.

Elaborando il concetto di “lentezza”, il regista di Batman ha descritto il suo processo creativo e il motivo per cui il sequel non ha preso forma così rapidamente come alcuni fan avrebbero voluto.

“È meraviglioso, tranne che per la velocità di realizzare qualcosa ”, ha spiegato Reeves. “Il fatto è che per me non è una scelta. Sento sempre che non lo farei mai nel modo in cui lo sto facendo, se non fosse che è l’unico modo in cui so farlo”.

“La metafora che uso quando parlo con i miei partner è che scrivere e fare film è come essere in una stanza buia”, ha continuato. “Tutto ciò di cui hai bisogno è nella stanza, ma non ci sono luci e sei in ginocchio. E quando qualcosa si connette, si dice: ‘Oh, questo è qualcosa’”.

Cosa sappiamo sul franchise di The Batman

Ci sono ancora teorie sul fatto che il Bat-Verse verrà inserito nel DCU, anche se sembra improbabile visto il piano specifico che James Gunn ha per The Brave and the Bold. Tuttavia, come progetto Elseworlds, il franchise di The Batman continua a espandersi, recentemente con la serie televisiva The Penguin.

Dato il successo di critica e gli alti ascolti di quella serie sulla HBO, probabilmente non vi sorprenderà sapere che una seconda stagione è nelle prime fasi di sviluppo, presumibilmente per riempire il vuoto tra The Batman Parte II e Parte III (di questo passo, non la vedremo prima del 2029 o 2030).

“Sì, stiamo parlando con [la showrunner] Lauren [LeFranc] per fare un’altra stagione”, ha confermato Reeves. “È stata un’esperienza speciale. Mi sento davvero fortunato. Questi personaggi non appartengono a me, ma al mondo. Si tratta di capire se si può affrontare in un modo che esprima qualcosa di personale”.

Poco è stato rivelato su The Batman – Parte II, compreso il cattivo che il Cavaliere Oscuro dovrà affrontare. Hush, Joker, la Corte dei Gufi e Mr. Freeze rimangono i candidati più popolari tra i fan, ma chissà cosa ha in mente Reeves per “The Batman Epic Crime Saga”. L’uscita di The Batman Part II è prevista per il 2 ottobre 2026.