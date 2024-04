Oceania 2: Dwayne Johnson è impegnato nelle sessioni di doppiaggio di Maui

Sembra che Oceania 2, la cui uscita nelle sale è prevista per il 27 novembre 2024, stia ora procedendo con la registrazione delle voci dei talent. Dwayne Johnson ha recentemente condiviso alcuni post su Instagram e X/Twitter delle sue sessioni di registrazione per doppiare Maui, scrivendo: “È così divertente diventare di nuovo MAUI – un personaggio che ha cambiato la mia vita in molti modi – incluso il fatto che il personaggio di MAUI è ispirato dal mio defunto nonno, l’Alto Capo Peter Maivia.”

“Il significato culturale polinesiano del ruolo e della nostra storia ha toccato famiglie in tutto il mondo ed è diventato facilmente uno degli onori più autentici da portare in vita e condividere. Sono entusiasta che voi e le vostre famiglie in tutto il mondo vi uniate a noi in questo viaggio.”

Cosa sappiamo su Oceania 2?

Oceania 2, l’epico musical animato dei Walt Disney Animation Studios, porta il pubblico in un nuovo viaggio con Vaiana, Maui e un nuovo equipaggio di improbabili marinai. Dopo aver ricevuto un’inaspettata chiamata dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i mari lontani dell’Oceania e in acque pericolose e lontane per un’avventura diversa da qualsiasi altra che abbia mai affrontato. Diretto da Dave Derrick Jr. con le musiche dei vincitori del Grammy Abigail Barlow ed Emily Bear, del candidato al Grammy Opetaia Foa’i e del tre volte vincitore del Grammy Mark Mancina (Lin-Manuel Miranda non tornerà nel ruolo), Oceania 2 uscirà nelle sale il 27 novembre 2024.

Gli attori Auli’i Cravalho e Dwayne Johnson riprenderanno i loro ruoli da doppiatori rispettivamente per Vaiana e Maui. Sappiamo però che inizialmente la Disney aveva previsto di continuare la storia di Oceania come serie in streaming su Disney+. Tuttavia, quando il progetto ha iniziato a prendere forma e la popolarità dell’originale è aumentata, la Disney ha deciso di trasformare la serie in un lungometraggio per le sale cinematografiche. È dunque stato annunciato che Oceania 2 arriverà nelle sale il 27 novembre, rispettando la tradizione di distribuire ogni anno un film d’animazione nel giorno del Ringraziamento.