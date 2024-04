Spider-Man 4: Jacob Batalon spera di tornare ma non ha ancora ricevuto la chiamata

Anche se stiamo ancora aspettando un annuncio ufficiale, sappiamo che sono in atto i piani per uno Spider-Man 4, con Tom Holland e Zendaya che riprenderanno i rispettivi ruoli di Peter Parker e MJ.

Dopo essere apparso nei tre film precedenti e aver interpretato un ruolo fondamentale in Spider-Man: No Way Home, si potrebbe supporre che anche l’amico di Peter Parker, Ned Leeds, avrà un ruolo nella storia, ma l’attore che lo interpreta Jacob Batalon dice che non ha ancora ricevuto la chiamata. “Voglio dire, io lo spero,” ha detto l’attore a The Direct quando gli è stato chiesto se è pronto a tornare per Spider-Man 4. “Penso che chiunque abbia lavorato per la Marvel sappia che ti piace aspettare una chiamata. Forse succede, forse no. Ma è qualcosa che sicuramente puoi solo sperare e aspettare.”

A Batalon è stato poi chiesto se avesse parlato con Holland di come la storia potrebbe continuare, e la sua risposta sembra indicare che sta cercando di non rivelare troppo. “Ancora una volta, ci sono alcune cose che potrebbero accadere, ma onestamente non ne sono sicuro.”

In passato ci sono state alcune speculazioni sul fatto che Ned potesse eventualmente diventare Hobgoblin come succede alla sua controparte dei fumetti, voce che si è riaccesa quando è arrivato on line un concept art che lo vedeva nel ruolo. Tuttavia, l’artista Phil Saunders ha spiegato in un’intervista del 2023, che il suo era solo un omaggio alla storia a fumetti del personaggio.

Il prossimo film di Spider-Man potrebbe ovviamente funzionare senza Ned, ma sarebbe un peccato se non tornasse dopo che l’incantesimo del Dottor Strange gli ha fatto dimenticare che Peter/Spider-Man sia mai esistito, alla fine di No Way Home.

