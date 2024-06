Stranger Things: Maya Hawke definisce “strazianti” le riprese del finale di stagione

La star di Stranger Things Maya Hawke condivide i suoi pensieri sulle riprese dell’ultima stagione della longeva serie di Netflix. Maya Hawke ha debuttato nella serie con il ruolo di Robin Buckley nella terza stagione, girata nel 2018 e rilasciata nel 2019. Robin è diventata rapidamente un personaggio amato dai fan, che è tornato ad avere un ruolo di primo piano nella quarta stagione. La Hawke farà parte anche della quinta stagione di Stranger Things, quando Robin e i suoi amici affronteranno le minacce poste da Vecna (Jamie Campbell Bower) e dal Sottosopra.

Parlando con Entertainment Tonight sul red carpet del suo ultimo film, Inside Out 2, Hawke ha condiviso la sua reazione emotiva alle riprese della quinta stagione di Stranger Things, aprendosi sui suoi sentimenti individuali riguardo alla conclusione della storia di Robin e della serie nel suo complesso.

Ha anche parlato della sua posizione unica di attore che è entrato nella serie più tardi e del suo desiderio di essere solidale con i membri del cast che hanno fatto parte della serie fin dalla prima stagione, che ha iniziato le riprese nel 2015 e ha debuttato su Netflix nel 2016. Guarda i commenti di Hawke qui sotto:

“Sta già iniziando a essere straziante, sapete? Voglio dire, è la fine di un viaggio molto lungo. Più lungo per alcuni dei miei compagni di cast, persino, che per me. Quindi è davvero sentimentale. Ma come membro del cast aggiuntosi in ritardo, sento che è mio compito essere qui per facilitare i loro sentimenti ed essere grata ed entusiasta di averne fatto parte“.

Cosa c’è in serbo per Robin nella quinta stagione di Stranger Things?

Come accade per la maggior parte dei personaggi di Stranger Things, la quinta stagione vedrà Robin lottare per salvare il mondo e allo stesso tempo affrontare le sue relazioni personali. Fin dalla sua introduzione nella terza stagione, Robin è stata al centro della scoperta di cospirazioni e dei pericoli del Sottosopra. Questo dovrebbe continuare a essere al centro della lotta con i suoi amici nella quinta stagione, soprattutto con quelli più vicini a lei, tra cui Steve Harrington (Joe Keery), Dustin Henderson (Gaten Matarazzo) e Nancy Wheeler (Natalia Dyer).

Il finale della quarta stagione di Stranger Things ha visto Robin legare con la sua cotta Vickie (Amybeth McNulty). Forse non c’è molto tempo per frequentarsi mentre il Sottosopra minaccia di consumare Hawkins e il resto del mondo, ma è possibile che Robin e Vickie inizino a frequentarsi. Robin è stato il primo personaggio LGBTQ+ confermato dello show e Robin e Vickie sarebbero la prima coppia LGBTQ+ dello show.

In precedenza, la Hawke ha dichiarato di essere “combattuta” sul fatto che Robin abbia una ragazza, ritenendo che la rappresentazione sia importante, ma anche che un personaggio non debba essere definito principalmente dalla sua vita sentimentale, e di apprezzare l’esplorazione delle amicizie di Robin con altri personaggi. La terza stagione l’ha vista diventare amica di Steve e Dustin, mentre la quarta l’ha vista entrare in contatto con Nancy e l’ormai defunto Eddie Munson (Joseph Quinn). La quinta stagione di Stranger Things può continuare a esplorare queste amicizie e allo stesso tempo far sì che Robin leghi con altri personaggi fondamentali con cui non ha trascorso molto tempo nelle stagioni precedenti.