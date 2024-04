Prophecy: il nuovo progetto di Brandon Box basato sull’omonimo manga

Brandon Box, casa di produzione giovane e dinamica che ha fatto della passione per i manga e i fumetti il proprio marchio distintivo, continua a consolidare la sua posizione come punto di riferimento nel mondo dei cinecomics in Italia. Dopo il successo del film Dampyr, realizzato in collaborazione con Eagle Pictures e Sergio Bonelli Editore, e l’acquisizione dei diritti per la produzione di Tiger Mask insieme a Fabula Pictures, l’azienda annuncia con entusiasmo l’avvio delle riprese del suo nuovo e ambizioso progetto: “Prophecy“.

Ispirato al celebre manga giapponese scritto e disegnato da Tetsuya Tsutsui, edito da KI-OON, pubblicato in Giappone da Shueisha ed in Italia da J-POP, “Prophecy” porta sul grande schermo la storia avvincente di “Paperboy”, un misterioso individuo il cui volto appare sempre nascosto da un foglio di giornale. Nell’avvincente action comedy si intrecciano tematiche attuali come gli effetti amplificatori del web, il mondo dei riders e del food delivery e le potenzialità della realtà virtuale, il tutto mentre i protagonisti sono impegnati a promuovere la loro start up tecnologica. L’intreccio narrativo appassionante si unisce a spunti riflessivi stimolanti capaci di catturare e coinvolgere il pubblico.

Il cast di Prophecy vanta la presenza di giovani e talentuosi attori, tra cui spicca Damiano Gavino nel ruolo di “Paperboy”, affiancato da Federica Sabatini, Ninni Bruschetta, Haroun Fall, Denise Tantucci e Giulio Greco.

Alla regia troviamo Jacopo Rondinelli, regista, designer e artista multimediale che ha firmato la regia di Ride (2018), prodotto e distribuito da Lucky Red, scritto e coprodotto da Fabio Guaglione, Marco Sani e Fabio Resinaro e distribuito in tutto il mondo dalla casa di produzione True Colors.

Andrea Sgaravatti, produttore e autore del film, commenta entusiasta: “E’ un momento straordinario per noi. Durante queste prime settimane di riprese stiamo dando vita al nostro sogno di portare sul grande schermo un manga che ci ha profondamente appassionato e che affronta tematiche di grande rilevanza per i più giovani e non solo. Prophecy rappresenta un progetto particolarmente significativo per me. Inoltre, il film si colloca strategicamente tra il successo di Dampyr su Netflix US e il prossimo progetto, l’adattamento cinematografico de L’Uomo Tigre. Con Prophecy, il nostro obiettivo è creare un film pop, giovane e audace, in sintonia con il nostro target di riferimento.”

Marco Schiavone, CEO di J-POP, aggiunge riguardo al progetto: “Tetsuya Tsutsui è un autore importante del catalogo J-POP; quando Brandon Box ci ha chiesto di suggerire un titolo manga per un adattamento, è stato naturale pensare a Prophecy, un racconto che ci ha emozionato pubblicare e che ha la forza per diventare anche un film di successo.”

Le riprese del film – realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte – sono attualmente in corso a Torino, in varie location cittadine.