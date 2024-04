Jonathan Bailey in trattative per recitare nel prossimo film di Jurassic World

Dopo il suo acclamato ruolo nella serie Showtime Fellow Travellers, Jonathan Bailey potrebbe aver trovato il suo prossimo progetto, e si tratta di un franchise di grande successo. Fonti dicono a Deadline che è in trattative iniziali per recitare nel nuovo film Jurassic World di Universal e Amblin Entertainment. Anche Scarlett Johansson è in trattative per recitare. Gareth Edwards dirigerà.

Lo studio ha recentemente datato il film al 2 luglio 2025 e si è mosso rapidamente per trovare un regista, con Edwards che ha trascorso tutta la scorsa settimana incontrando i dirigenti. Dopo aver impressionato i produttori Steven Spielberg e Frank Marshall, che contribuirono a lanciare il franchise negli anni ’90, è seguita poi un’offerta. Si prevede che la pre-produzione accelererà una volta concluso l’accordo.

Il nuovo film sarà una nuova interpretazione, con i membri del cast di Jurassic World Chris Pratt e Bryce Dallas Howard che non dovrebbero tornare, e come loro anche gli attori della trilogia originale Jeff Goldblum, Laura Dern e Sam Neill. David Koepp ha scritto la sceneggiatura.

Il film sarà prodotto da Spielberg attraverso la Amblin, mentre Marshall e Patrick Crowley lo produrranno attraverso la Kennedy-Marshall. Sara Scott, vicepresidente esecutivo dello sviluppo della produzione, e Jacqueline Garell, direttore creativo dello sviluppo della produzione, supervisioneranno il progetto per lo studio.

Jonathan Bailey ha forti legami con la Universal poiché apparirà nel suo atteso adattamento Wicked. Lo studio è entusiasta del progetto dopo aver fatto la grande rivelazione durante la presentazione al CinemaCon. Oltre a Wicked, anche Bailey esce da Fellow Travellers. La serie limitata aveva come protagonista anche Matt Bomer e è valsa a Bailey un Critics Choice Award per il suo lavoro, rendendolo un favorito nella corsa agli Emmy. Lo rivedremo presto nella terza stagione di Bridgerton.