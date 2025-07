Clayface sarà molto diverso rispetto a Superman, James Gunn: “Non vogliamo che la gente si annoi”

Il tono ottimista e luminoso di Superman ha preoccupato quei fan della DC che apprezzano maggiormente i toni cupi di alcuni personaggi dei fumetti; è questo il caso di Clayface che come personaggio è decisamente più oscuro rispetto all’Ultimo figlio di Krypton. James Gunn ha ora sottolineato che quei fan possono stare tranquilli, e che l’Universo DC punterà a offrire un’ampia varietà di stili narrativi, garantendo che ogni film sia unico.

Ha chiarito che, sebbene il nuovo Superman definisca il tono del mondo di quel personaggio, non dovrebbe essere visto come un modello per ogni progetto dei DC Studios. Ci si aspetta che ogni capitolo del DCU sia autonomo, portando qualcosa di nuovo e distintivo.

Gunn ha dichiarato: “Abbiamo Clayface, che è una cosa completamente diversa. Pur essendo ambientato nello stesso universo, è un film horror completo. È una delle cose che vogliamo fare: non c’è uno stile aziendale. Non è che ogni film sarà come Superman. Gli artisti, i registi e gli sceneggiatori, ognuno darà il proprio contributo… è questo che vogliamo dare ai film perché non vogliamo che il pubblico si annoi.”

Pochi dettagli sulla trama di Clayface

Sono stati rivelati pochi dettagli sulla trama, ma abbiamo appreso che Matt Hagen sarà al centro dell’attenzione. Nei fumetti, era il secondo Clayface, un avventuriero che si è trasformato in un mostro dopo aver incontrato una pozza radioattiva di protoplasma.

Questo è cambiato in Batman: The Animated Series, dove è stato ritratto come un attore che usava una crema anti-età per sembrare più giovane. Dopo essersi scontrato con il suo creatore, Roland Daggett, Hagen viene immerso in una vasca di quella sostanza e diventa il “classico” Clayface che tutti conoscete dai fumetti.

Tom Rhys Harries interpreterà il personaggio principale di Clayface, il film dei DC Studios. Il film è basato su una storia di Mike Flanagan, attore di La caduta della casa degli Usher (l’ultima bozza è stata firmata da Hossein Amini, sceneggiatore di Drive), con James Watkins, regista di Speak No Evil, alla regia.

Clayface è attualmente previsto per l’arrivo nelle sale l’11 settembre 2026.