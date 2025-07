I Fantastici Quattro: Gli Inizi, ecco la prima immagine di Paul Walter Hauser nel film

È stata finalmente svelata la prima immagine di Paul Walter Hauser in I Fantastici Quattro: Gli Inizi, in vista del suo debutto nel Marvel Cinematic Universe. Mentre la famiglia protagonista avrà a che fare con Galactus come antagonista principale, sappiamo ormai film esplorerà anche altri nemici che la squadra ha affrontato durante il suo soggiorno su questa Terra alternativa nel multiverso MCU (tra questi doveva essersi anche il Red Ghost di John Malkovich, poi tagliato).

Con l’arrivo del film la prossima settimana, i fan hanno ora finalmente potuto dare un’occhiata a uno dei classici nemici dei Fantastici Quattro che vedremo dunque nel film e che farà così il suo debutto nell’MCU. USA Today ha infatti condiviso la prima immagine ufficiale di Hauser nei panni di Harvey Elder, alias l’Uomo Talpa dei fumetti Marvel, in una foto che lo ritrae insieme a diversi lavoratori sotterranei. Ecco qui di seguito la foto:

Hauser e il regista Matt Shakman hanno anche parlato di questa interpretazione dell’Uomo Talpa, descritto come un “capo sindacale” piuttosto che un cattivo tradizionale. USA Today descrive anche l’“opposizione” tra il villain e i Fantastici Quattro come “di natura politica”, con Hauser e Shakman che condividono quanto segue: “Harvey Elder dell’MCU è più un capo sindacale che un supercattivo. Si preoccupa solo della comunità, ed è per questo che Sue e Harvey hanno un buon rapporto e vanno d’accordo. Si capiscono a vicenda“, ha affermato Shakman.

“La versione a fumetti è crudele, efferata e implacabile. Vive nell’ombra come farebbe un cattivo, ma si prende anche cura di un’intera razza di persone e cerca di vivere la sua vita senza essere disturbato. È una lotta di potere, ma all’interno di essa ci sono compromessi e alleanze”, ha aggiunto Hauser. Dato che l’Uomo Talpa non è mai apparso in un film live-action in precedenza, la rivelazione del ruolo di Hauser mostra come la Marvel Studios stia davvero puntando sulla più ampia mitologia Marvel dei Fantastici Quattro.

Il personaggiio di Hauser è anche un personaggio che viene esplorato nel fumetto prequel The Fantastic Four: First Steps, il che potrebbe significare che avrà un ruolo cruciale nel film, anche se Galactus rimane indubbiamente il nemico centrale. I commenti di Shakman e Hauser chiariscono anche che stanno contribuendo a modernizzare l’Uomo Talpa per l’MCU, dato che è uno dei più antichi cattivi della Prima Famiglia Marvel dei fumetti. Da questa prima immagine che ci conferma un aspetto simile a quello dei fumetti, sarà affascinante vedere come verrà esplorato il conflitto politico tra lui e la squadra in I Fantastici Quattro: Gli Inizi.

La trama e il cast di I Fantastici Quattro: Gli Inizi

Il film Marvel StudiosI Fantastici Quattro: Gli Inizi introduce la prima famiglia Marvel composta da Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/la Cosa (Ebon Moss-Bachrach) alle prese con la sfida più difficile mai affrontata. Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, i protagonisti devono difendere la Terra da una vorace divinità spaziale chiamata Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner).

E se il piano di Galactus di divorare l’intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza terribile, la situazione diventa all’improvviso una questione molto personale. Il film è interpretato anche da Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Sarah Niles. I Fantastici Quattro: Gli Inizi è diretto da Matt Shakman e prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Grant Curtis e Tim Lewis sono gli executive producer. Il film sarà al cinema dal 23 luglio.