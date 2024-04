Real Steel: la serie tv ha un team di sceneggiatori

All’inizio del 2021, abbiamo appreso che il regista di Deadpool & Wolverine Shawn Levy stava finalmente facendo dei passi avanti per tornare nel mondo di Real Steel per una nuova serie Disney+.

Il film del 2011 aveva come protagonisti Hugh Jackman, Evangeline Lilly e Anthony Mackie, e seguiva le vicende di un padre e un figlio che si riconciliavano mentre addestravano un robot a diventare un campione di boxe. Il film ha incassato poco meno di 300 milioni di dollari quando è stato distribuito e, visto che è il budget era di soli 110 milioni di dollari, non c’era motivo per cui un sequel non potesse diventare realtà. Tuttavia, il suo status di classico amato e il crescente interesse a seguito del debutto su Netflix sembrano sufficienti per convincere la Disney che vale la pena tornare indietro.

Collider (tramite SFFGazette.com) ha incontrato Levy al CinemaCon la scorsa settimana e ha raccolto la testimonianza del regista che conferma che la serie TV Real Steel ha un team di sceneggiatori. “Accidenti, devo mentire? Sì, è la risposta”, ha scherzato. “E il film rimane… ero con Anthony Mackie nel backstage oggi. Sono stato molto con Hugh [Jackman] negli ultimi anni. Rimane vicino ai nostri cuori. Non dirò mai mai a riguardo.”

Sembra che il progetto sia ancora agli inizi, anche se Levy continua a suggerire che c’è una possibilità che anche Real Steel possa essere rivisitato sul grande schermo. “Non sarebbe ancora il film di cui tutti mi parlano di più se quei personaggi e quella storia non avessero avuto risonanza nel cuore degli spettatori.” “Quindi è da definire. Non lo so. Voglio commentare che la vostra tecnologia sembra essere tornata indietro nel corso degli anni, quindi lo inserirò, ma è un’attesa”.

Da quando ha diretto Real Steel, Shawn Levy ha continuato a lavorare su film come Stranger Things e Free Guy. I fan non hanno mai smesso di esprimere il loro desiderio per un sequel, e il regista aveva precedentemente rivelato che è stato proprio il ritrovato interesse per Netflix a spingerlo a parlare con Jackman di un qualche tipo di sequel. Potrebbe essersi evoluto in questa serie TV.