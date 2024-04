Vicini davvero: le location dove è stato girato il film Netflix

Negli ultimi anni le produzioni spagnole o latinoamericane, grazie soprattutto alle piattaforme streaming, si sono moltiplicate, anche per via del grande successo ottenuto in termini di critica e pubblico. Titoli come La casa di carta, Élite, Fenómenas – Indagini occulte, Tin & Tina o la trilogia di Dalla mia finestra sono solo alcuni degli esempi più noti di come la produzione – di film o serie TV – di lingua spagnola abbia invaso gli schermi di tutto il mondo. A questo elenco si aggiunge ora anche Vicini davvero, commedia romantica diretta da Patricia Font e arrivata il 12 aprile nel catalogo di Netflix.

Divenuto subito uno dei titoli più visti del momento, questo film propone la classica dinamica tra due personaggi che si odiano fino a quando non scoprono che invece si amano alla follia. Ad impreziosire questa vicenda già proposta da numerosi altri titoli, tra cui il recente Ti odio, anzi no, ti amo!, vi sono le magiche location spagnole che suscitano sempre un certo fascino e arricchiscono di calore ed emotività il racconto proposto. Che si tratti di scene in interni o in esterni, Vicini davvero è un film piacevole da guardare anche solo per ammirare i luoghi in cui è girato.

Per gli appassionati del genere si tratta dunque di un titolo da non perdere, che offre risate, musica, emozioni e complessivamente quella visione spensierata che è spesso gradita. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Vicini davvero. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alle location dove è stato girato. Infine, si ritroveranno anche i dettagli su dove e come poter vedere il film in streaming.

La trama e il cast di Vicini davvero

Valentina è un’ansiosa pianista che, dopo aver rotto col suo ex, è pronta a ricominciare. Sua cugina, Carmen, le ha dunque organizzato una nuova vita con una nuova casa e un nuovo lavoro in un bar per provare a convincerla ad andare avanti. Tuttavia, Valentina pensa solo a una cosa: l’audizione di pianoforte fissata che si svolgerà tra tre settimane, a cui ha intenzione di arrivare preparatissima, esercidandosi giorno e notte. Ciò rappresenta però un bel problema per il suo nuovo vicino, David, un game designer agorafobico, che pretende di lavorare in assoluto silenzio.

L’uomo è riuscito a cacciare tutti gli inquilini che hanno tentato di vivere nell’appartamento adiacente al suo, spaventandoli con rumori inquietanti ad ogni ora. Si trova ora costretto a fare la stessa cosa anche con la nuova inquilina, che non la smette di fare rumore con il suo pianoforte. Così, comincia la “guerra”: David la sveglia con forti colpi, Valentina non si stacca dallo strumento. Ben presto, però, ripicche e litigi lasceranno spazio alle conseguenze. E i due, pur non essendosi mai visti, finiscono per interessarsi l’uno all’altra.

Valentina è interpretata dalla cantante spagnola Aitana, già vista in Skam España e La nostra ultima occasione. Vicini davvero è il suo primo film da protagonista. Aitana è però nota al pubblico italiano per essere salita sul palco di Sanremo 2024 per cantare Mariposas (versione spagnola di Farfalle) con Sangiovanni. Ad oggi, ha all’attivo tre album in studio, tutti in vetta alle classifiche spagnole. Nel ruolo di David vi è invece Fernando Guallar, visto in Postcards, Ballo Ballo e La ternura. Nel ruolo di Carmen si ritrova infine l’attrice Natalia Rodríguez.

Le location del film: ecco dove è stato girato

Vicini davvero è stato girato prevalentemente nella capitale Madrid. Il cast e la troupe si sono accampati a La Latina, un quartiere storico situato nel centro della città. Occupa il posto della zona più antica di Madrid, la cittadella islamica all’interno delle mura della città, con strade strette e grandi piazze. È amministrativamente chiusa quasi interamente all’interno del distretto di Palacio in Centro e occupa anche gran parte di quella che è conosciuta come El Madrid de los Austrias ma è difficile delimitare con precisione i suoi confini, perché, come i suoi immediati vicini, le strade sono strette e tortuose.

Ci sono diversi locali notturni, anche se il quartiere è noto soprattutto per avere una delle migliori concentrazioni di bar di tapas. Ci sono anche alcune chiese interessanti, come la Iglesia de San Andres e la Iglesia de San Francisco el Grande. La domenica e nei giorni festivi più importanti, si svolge il mercato delle pulci del Rastro, che ha inizio al confine orientale del quartiere e si estende dall’uscita San Millan della fermata della metropolitana La Latina a Plaza de Cascorro fino alla Ronda de Toledo, a sud. Le sue caratteristiche stradine strette, piene di gente del posto e di turisti, sono ben evidenti nello sfondo di alcune scene del film.

La regista ha catturato con precisione la vibrante energia del quartiere, trasformando La Latina in un importante personaggio a sé stante. Nel quartiere di La Latina sono state girate numerose scene importanti in particolare intorno a Mancebos Street. Le riprese di alcune scene si sono però svolte anche fuori la capitale, più precisamente nella città di Barcellona. Situata sulla costa nord-orientale della Spagna, la capitale della Catalogna è nota per il suo caratteristico skyline, che si vede comparire in alcune scene girate in esterni del film.

Il trailer di Vicini davvero e come vederlo in streaming su Netflix

Come anticipato, è possibile fruire di Vicini davvero unicamente grazie alla sua presenza nel catologo di Netflix, dove attualmente è al 1° posto della Top 10 dei film più visti sulla piattaforma in Italia. Per vederlo, basterà dunque sottoscrivere un abbonamento generale alla piattaforma scegliendo tra le opzioni possibili. Si avrà così modo di guardare il titolo in totale comodità e al meglio della qualità video, avendo poi anche accesso a tutti gli altri prodotti presenti nel catalogo.