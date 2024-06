Rebecca Ferguson pensa che Dune potrebbe essere il prossimo Star Wars

Rebecca Ferguson sta vivendo appieno la gloria di dire “te l’avevo detto” dopo il successo sbalorditivo di Dune: Parte Due. Nel corso di un’intervista con Steve Weintraub di Collider, durante la quale la coppia ha discusso principalmente di Silo di Apple TV+, l’attrice di Doctor Sleep ha dichiarato di aver assaporato quelle quattro gloriose parole da quando il film è uscito a marzo.

Riflettendo sulle lodi della critica, sui guadagni gargantueschi al botteghino e sul dono complessivo al cinema, Rebecca Ferguson ha ricordato di aver partecipato ai press junket per il film e di aver anticipato ciò che sarebbe accaduto con il secondo capitolo dell’epico franchise di Denis Villeneuve.

Credo che per me, dato che avevo visto Dune e stavo facendo delle interviste – io e te le abbiamo fatte – mi ricordo che ero seduto lì e dicevo: “Voglio solo che la gente lo veda”. Mi sono sentito dire: ‘Se pensate che Dune sia bello, aspettate di vedere Dune 2′, e ricordo di aver pensato: ‘Dico davvero’. Voglio dire, le sfide, gli angoli, la trama, la musica, la portata, gli Harkonnen, la grafica, è tutto lì. È un capolavoro. E il fatto che io sappia che la gente l’ha visto e che la risposta è quella che è, è un po’ come se io dicessi: “Ve l’avevo detto””.

Rebecca Ferguson pensa che Dune potrebbe facilmente diventare il prossimo Star Wars

Le prime reazioni a Dune: Parte Due sono state pronte a paragonarlo a film come L’Impero colpisce ancora, Il Signore degli Anelli: Le due torri e Il cavaliere oscuro, a riprova del fatto che i sequel sono assolutamente il punto di partenza. Per quanto riguarda le epopee spaziali, Dune ha già dato filo da torcere a Star Wars (letteralmente) al botteghino, e con Dune Messiah in arrivo, l’hype continuerà a scorrere forte come le spezie. Come i fan, Rebecca Ferguson capisce cosa significhi un terzo film di Dune non solo per il franchise ma per tutti gli aspetti del cinema e vede che le cose possono solo migliorare da qui in poi.

“È un universo. È un po’ quello che era Star Wars quando è nato. Non voglio portare sfortuna, ma c’è molto che si può fare qui. Questo è un mondo. È un mondo sexy, pericoloso, con culture e vite e visioni diverse, e Patrice [ Vermette ], che è il designer, e i costumi. Insomma, è uno spettacolo sotto ogni aspetto. È semplicemente fenomenale”.

Speriamo che abbiate visto Dune: Parte Due quando era nelle sale e in IMAX, se avete ancora bisogno di vederlo o volete semplicemente rivederlo, il film Dune: Parte Due in streaming è ora disponbile sulle seguenti piattaforme: