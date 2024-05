Rebel Moon – Parte 2: La Sfregiatrice, ecco il “divertente” trailer onesto

Come ci si poteva aspettare, questo onesto trailer di Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatricer non se la prende esattamente con il sequel fantascientifico di Netflix!

Sapevamo che era solo questione di tempo, e Screen Junkies ha rilasciato un “Honest Trailer” per il secondo film della saga sci-fi di Zack Snyder ispirata a Star Wars, Rebel Moon – Parte 2: La Sfregiatrice, ovvero “Harvest Moon 2: Pain and Grain“.

I ragazzi non hanno dovuto faticare molto per trovare cose da prendere in giro (sì, le scene di raccolta del grano al rallentatore sono le più criticate), ma questo si rivela comunque uno degli Honest Trailer più divertenti che abbiamo visto da un po’ di tempo a questa parte.

C’è anche un accenno al “ripristino dello SnyderVerse“, ma come spesso accade, le risate più grandi vengono probabilmente dal cambio di nome dei personaggi (“Phone-In the Barbarian“) proprio alla fine. Date un’occhiata al trailer onesto di Rebel Moon – Parte 2: La Sfregiatrice qui sotto.

Cosa ne sarà in futuro di Rebel Moon?

Nonostante siano stati criticati dalla critica, i film di Rebel Moon hanno attirato molti spettatori e hanno ottenuto ottimi risultati per Netflix, il che significa che molto probabilmente vedremo dei sequel. Snyder ha già confermato di avere in programma ben sei film in tutto.

“Quattro o sei film, dipende… Credo che la questione sia se ogni volta che facciamo uno di questi film ne facciamo due“, ha detto Snyder al Radio Times in una recente intervista. “Ne stavamo parlando l’altro giorno e mi chiedevo se il pubblico sarebbe rimasto deluso se avesse avuto un solo film da Luna Ribelle? Direbbero: ‘Oh, è uno solo adesso? Fantastico‘”.