Star Wars: Skeleton Crew, Jon Watts condivide nuovi dettagli sulla serie tv di Star Wars

Star Wars: Skeleton Crew è probabilmente uno dei progetti di Star Wars più intriganti in arrivo, con pochissime informazioni su come la serie si inserirà nella più ampia Galassia lontana, lontana (non abbiamo saputo quasi nulla da quando i partecipanti alla Star Wars Celebration sono stati trattati con un breve sneak peek lo scorso aprile).

Quello che sappiamo è che la serie Disney+ è incentrata su un gruppo di ragazzi che si perdono nello spazio, con Jude Law nel ruolo principale di un misterioso Jedi. Con un’ambientazione confermata dopo Il Ritorno dello Jedi, prevediamo anche che si leghi in qualche modo a The Mandalorian e Ahsoka.

Collider ha recentemente parlato con il regista e produttore esecutivo Jon Watts e ha appreso che Star Wars: Skeleton Crew sarà lanciato durante le festività natalizie. Ciò significa presumibilmente un lancio a dicembre.

Il regista ha anche condiviso una nuova descrizione della serie. “Parla di un gruppo di ragazzi che trovano un misterioso segreto sul loro pianeta e si perdono accidentalmente nella galassia, ed è la storia di loro che cercano di ritrovare la strada di casa“.

“Non è necessario avere una conoscenza pregressa di Star Wars per apprezzarlo. Ma se lo sapete, potrete apprezzarlo a molti livelli“, ha aggiunto Watts, suggerendo che la serie sarà relativamente indipendente.

In un’altra parte dell’intervista, Watts ha rivelato come Star Wars: Skeleton Crew fonderà le moderne tecniche di regia con la magia cinematografica che ha reso così speciali i film originali di Star Wars. Considerando che il regista della trilogia di Spider-Man è cresciuto con la trilogia originale, questo non dovrebbe sorprendere.

“Nel mio ultimo spettacolo su Star Wars ho potuto usare tutte le cose più belle. Abbiamo avuto il pre-viz, il MOCAP, abbiamo girato sul volume, abbiamo fatto tutto. Ma la parte più divertente è che abbiamo usato anche tutte le tecniche della vecchia scuola“, ha spiegato.

“Abbiamo chiesto a Phil Tippett di fare lo stop-motion. Abbiamo realizzato dei dipinti opachi, come dei veri e propri dipinti opachi vecchio stile“. “Abbiamo fatto uscire dalla pensione un pittore della ILM per farlo. Quindi, per me, tutte queste cose sono divertenti, ma sono solo un altro strumento e dipende da come lo si usa“.

Di cosa parla Star Wars: Skeleton Crew ?

Come abbiamo riportato ad aprile dopo aver appreso dell’anteprima a Londra, tutto inizia in una scuola e seguiamo un paio di ragazzi dello show mentre guidano uno speeder attraverso la foresta. Desiderano avventure fuori dalla classe e, quando i loro genitori tornano a casa una notte, se ne vanno. Una delle ragazze indossa una visiera che riporta alla memoria un certo altro franchise con la parola “Star” nel titolo, e sono stati riportati anche visto molti flash di loro mentre esploravano insieme la Galassia. Il cattivo mandaloriano Vane fa una fugace apparizione e sembra che i pirati siano quelli che minacciano questo gruppo di ragazzi. I ragazzi sono decisamente al di sopra delle loro capacità e alla fine si ritrovano dietro le sbarre. Fortunatamente, una chiave fluttua verso la porta e uno esclama: “È uno Jedi!” Il Jedi in questione si toglie il cappuccio e, sì, si rivela essere il personaggio senza nome di Jude Law.

Tutto quello che sappiamo su Star Wars: Skeleton Crew

Lo spin-off di “Star Wars” è stato annunciato per la prima volta alla Star Wars Celebration del 2022, tenutasi ad Anaheim, in California. I dettagli sono scarsi per la serie, a parte la seguente descrizione: “Lo spettacolo si svolge durante il periodo di ricostruzione post-‘Il ritorno dello Jedi’ che segue la caduta dell’Impero, la stessa di “The Mandalorian“, ma la sua trama rimane un segreto. È stato creato e prodotto esecutivamente dal regista Jon Watts, che ha realizzato Spider-Man: Homecoming per la Marvel, e dallo sceneggiatore Chris Ford. È stato richiesto un avviso di casting per quattro bambini, di età compresa tra gli 11 e i 12 anni. All’interno di Lucasfilm, la serie viene descritta come una versione galattica dei classici film d’avventura di Amblin degli anni ’80.”

Star Wars: Skeleton Crew vanta un talentuoso team di registi, tra cui i registi premio Oscar Daniel Kwan e Daniel Scheinert, il duo dietro Everything Everywhere All at Once, e il regista di The Green Knight David Lowery. Watts e Ford saranno i produttori esecutivi di Star Wars: Skeleton Crew insieme a Jon Favreau e Dave Filoni, due delle menti di Star Wars dietro The Mandalorian, The Book of Boba Fett e Ahsoka.