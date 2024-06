Return to Silent Hill: Pyramid Head insegue James Sunderland attraverso la nebbia nel primo trailer

La nebbia si avvicina ancora una volta: Konami ha presentato il primo trailer dell’adattamento live-action del videogioco Return to Silent Hill del regista Christophe Gans. Dopo un’anteprima al Festival di Cannes all’inizio di questo mese, questo breve teaser offre uno sguardo adeguato a Jeremy Irvine nel ruolo dell’iconico protagonista di Silent Hill 2, James Sunderland, mentre esplora la città del titolo e incontra i macabri abitanti del luogo. Sebbene duri meno di un minuto, mostra anche alcuni dei personaggi più memorabili e inquietanti del gioco, come Maria (Hannah Emily Anderson) e l’incubo di Pyramid Head.

Return to Silent Hill è un adattamento degli eventi di Silent Hill 2, spesso acclamato come uno dei più grandi giochi horror di tutti i tempi e a sua volta fortemente influenzato da Crime and Punishment e dalle opere di David Lynch, tra gli altri. Il gioco segue il tormentato James Sunderland che, dopo aver perso la moglie Mary a causa di una malattia tre anni prima, riceve una misteriosa lettera che afferma di provenire da lei e che lo invita a recarsi a Silent Hill. Trova una città deformata da una forza sconosciuta, piena di orrori indicibili che minacciano di distruggerlo e di figure sia familiari che sconosciute che lo conducono sempre più a fondo nel cuore di questo luogo infestato. Inizia lentamente a dubitare della propria realtà, ma continua ad andare avanti nella speranza di trovare Mary e porre fine al suo incubo.

A dimostrazione della fedeltà con cui Gans sta realizzando l’adattamento, il teaser si apre con un remake shot for shot di una memorabile scena del gioco in cui James si guarda allo specchio. Il filmato ripercorre i suoi passi attraverso le strade nebbiose di Silent Hill, mentre incontra Maria, una figura particolare che assomiglia in modo inquietante alla sua defunta moglie, e altre persone che rimangono in città nonostante i mostri che le circondano. La tensione aumenta man mano che James si addentra, la città diventa sempre più buia e mostri come le infermiere con la testa a bolla escono dall’ombra per attaccarlo. Non passa molto tempo prima che incontri Pyramid Head che trascina la sua mannaia gigante mentre cerca disperatamente di mettere le mani su James.

Take a look at the gripping new trailer of #RETURNTOSILENTHILL directed and produced by Christophe Gans with music composer @AkiraYamaoka. Coming soon. pic.twitter.com/1gTcSAapnc — Konami (@Konami) May 31, 2024

Silent Hill Returns è il terzo film del franchise di Silent Hill per il grande schermo e il primo film di Gans dopo La bella e la bestia di Vincent Cassel e Léa Seydoux del 2014. Inoltre, Gans torna nella città avvolta dalla nebbia per la prima volta da quando ha contribuito a dare il via al franchise cinematografico nel 2006 con l’adattamento hollywoodiano di Silent Hill scritto da Roger Avery. Sebbene quel film non abbia avuto un’accoglienza molto calorosa da parte della critica e del pubblico, il regista e il suo team, tra cui i co-sceneggiatori Sandra Vo-Anh e William Josef Schneider, questa volta stanno collaborando strettamente con Konami per garantire che la leggendaria Silent Hill 2 sia resa giustizia.

Il produttore Victor Hadida, che ha lavorato in precedenza a The Crow, ha sottolineato che Konami è stata strettamente coinvolta nel team di Return to Silent Hill durante tutto il suo sviluppo. Il film arriva in un momento importante, poiché il remake del gioco classico uscirà l’8 ottobre di quest’anno. Hadida ritiene che sia fondamentale per il futuro del franchise che i due progetti vengano portati avanti insieme, nella speranza di reintrodurre il pubblico a ciò che lo storico franchise di videogiochi è in grado di fare nel campo dell’horror psicologico.

“Christophe e io abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri partner di Konami, mentre aggiornavano il videogioco, per creare anche una versione di Silent Hill per il pubblico teatrale di oggi“, ha spiegato il produttore Victor Hadida. “Troverete ancora i mostri iconici, ma ci saranno anche nuovi design. Siamo certi che questo nuovo film e il gioco aggiornato di Konami insieme daranno impulso al franchise per gli anni a venire“.

Non c’è ancora una data di uscita per Return to Silent Hill.