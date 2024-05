Riddick: Furya, le riprese del sequel con Vin Diesel inizieranno ad agosto

Vin Diesel tornerà nuovamente a vestire i panni di Richard B. Riddick quest’estate. La star di Fast and Furious inizierà infatti la produzione di Riddick: Furya, il quarto capitolo del franchise di Riddick, il 26 agosto. Il film, che segue Pitch Black del 2000, The Chronicles of Riddick del 2004 e Riddick del 2013, sarà girato in Germania, Spagna e Regno Unito. Una prima sinossi di Riddick: Furya recita: Riddick torna finalmente al suo mondo natale, un luogo che ricorda a malapena e che teme possa essere andato in rovina. Ma lì trova altri Furyani che lottano per la loro esistenza contro un nuovo mostro – e alcuni di questi Furyani sono più simili a Riddick di quanto avrebbe mai potuto immaginare.

Nelle ultime settimane Vin Diesel ha anticipato l’inizio delle riprese sui social media, condividendo foto dei film precedenti e selfie in palestra mentre si allena per incarnare ancora una volta l’antieroe. Il progetto riunisce Diesel con lo scrittore e regista David Twohy (Il fuggitivo). Diesel produrrà sotto la sua insegna One Race Films insieme a Samantha Vincent. Thorsten Schumacher per Rocket Science e Lars Sylvest per Thank You Studios produrranno anche insieme a Joe Neurauter. Al momento non è nota una data di uscita ufficiale per il progetto.

Tutto quello che sappiamo su Riddick: Furya con Vin Diesel

Il 29 gennaio 2014, Vin Diesel aveva annunciato che la Universal era interessata a sviluppare un quarto film di Riddick. Nell’aprile 2016, Diesel ha poi confermato che lui e David Twohy stavano sviluppando il nuovo film, intitolato Furya, aggiungendo che la produzione di Furya sarebbe iniziata nei primi mesi del 2017. In un video Diesel ha chiesto: “Siete eccitati di sapere di Furya? Volete sapere dove tutto è iniziato con il personaggio oscuro di Riddick?”. David Twohy ha confermato che il nuovo film sarà vietato ai minori.

Il film ha però poi subito diversi ritardi e solo nel luglio del 2019 una prima versione della sceneggiatura era stata completata e il titolo ufficiale era stato cambiato in Riddick: Furya. La riscrittura si è poi protratta fino al 2022 e nel maggio di quell’anno Diesel con un post su Instagram ha fatto sapere che la pre-produzione era passata alla fase di storyboarding. Le riprese erano state precedentemente programmate per la fine del 2023 e l’uscita del film non prima del 2024 o 2025. Riddick: Furya è stato infine annunciato nel febbraio del 2023 e le riprese sono ora fissate all’agosto 2024.