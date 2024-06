Rob Liefeld, co-creatore di Deadpool, contro la Disney alla vigilia dell’uscita di Deadpool e Wolverine

Alla vigilia dell’uscita in sala di Deadpool & Wolverine, Rob Liefeld prende la parola su X contro “uno studio” che farebbe l’arrogante con i creatori di fumetti. Molti scrittori e artisti di fumetti si sono scontrati con Disney e Marvel Studios negli ultimi anni, in particolare riguardo a quanto vengono ricompensati per le loro creazioni che appaiono in film e programmi TV.

Ad esempio, è stato nel 2017 che abbiamo appreso che il leggendario Jim Starlin aveva guadagnato più soldi dall’apparizione ammiccante di Anatoli Knyyazev (KGBeast nei fumetti) in Batman v Superman: Dawn of Justice che da Thanos, Drax e Gamora nel MCU.

LEGGI ANCHE: David Aja, disegnatore di Hawkeye che ha ispirato la serie Marvel, contro le piattaforme: “Ignorano il diritto d’autore”

Ora, sembra che lo sceneggiatore e artista Rob Liefeld stia avendo problemi simili con la House of Mouse. “I miei rappresentanti oggi hanno urlato ‘Noi NON siamo Fox!’ Raccontamelo. Lascia perdere al più presto”, ha scherzato su X ieri sera. Liefeld in seguito ha aggiunto: “Le corporazioni grandi cercano di intimidire in tutti i modi, i piccoli hanno sempre il compito di continuare ad andare avanti nonostante le urla”.

Nonostante Liefeld sia rimasto vago, il più grande indizio che il suo sfogo potesse essere legato a Deadpool & Wolverine (al di là della sua menzione di Fox) è arrivato quando ha aggiunto: “Non avevo la Warner Bros. che mi trattava meglio della Disney sulla mia cartella del bingo. Ma eccolo, è lì.” Si tratta probabilmente di un riferimento al suo recente accordo con la Warner Bros. per adattare la sua serie di fumetti Avengelyne.

LEGGI ANCHE: La buffa presa in giro a Rob Liefeld, creatore del Mercenario Chiacchierone, nel trailer di Deadpool & Wolverine

Siamo sorpresi che questo genere di cose venga negoziato così in prossimità dell’uscita di Deadpool e Wolverine, ma il rappresentante della Disney presumibilmente si è arrabbiato con il team di Rob Liefeld che voleva che ricevesse lo stesso livello di compenso ottenuto per Deadpool e Deadpool 2, se la supposizione che le lamentele siano relative a questo franchise.

Lo sceneggiatore di Captain America Ed Brubaker ha condiviso i suoi problemi con lo studio nel 2021. “È ridicolo che, essendo un co-creatore di The Winter Soldier… non dovrei preoccuparmi di provvedere a mia moglie se muoio.”

“Con il passare degli anni, ho iniziato a pensare semplicemente: ‘Bene, perché non ricevo nulla per questo?’ Ad esempio, come possiamo ottenere un “Grazie a” o un credito? Visto che questi film guadagnano miliardi e miliardi di dollari, sembra che abbiamo semplicemente fatto un pessimo affare.” A seguito di queste dichiarazioni, i Marvel Studios si sono mossi in favore di Brubaker. Che possa accadere lo stesso a Liefeld?