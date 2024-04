La buffa presa in giro a Rob Liefeld, creatore del Mercenario Chiacchierone, nel trailer di Deadpool & Wolverine

Il trailer ufficiale di Deadpool & Wolverine ha già conquistato il cuore dei fan e ci ha raccontato qualcosa in più su quello che accadrà nel film diretto da Shawn Levy. Tra battute e prese in giro alla Fox e al passato dei personaggi, non è stato risparmiato nemmeno Rob Liefeld, creatore del Mercenario Chiacchierone, a cui è stata indirizzata una divertente presa in giro.

A metà del trailer, quando cominciamo a sentire le note di Like a Preyer, vediamo i due protagonisti che avanzano in slow motion in uno scenario distrutto. Alle loro spalle, case e negozi in rovina, e la nostra attenzione è attirata da un cartello di uno dei locali alle loro spalle che recita: Liefeld’s Just Feet.

Si tratta di un esilarante riferimento al creatore di Deadpool, Rob Liefeld, che notoriamente nei suoi fumetti disegnava dei piedi dall’aspetto molto strano. Spesso avendo proporzioni molto strane, i “Piedi di Liefeld” sono un punto fermo della sua arte, un inside joke per gli addetti ai lavori, quindi lo scherzo dovrebbe essere considerato davvero divertente.

Oltre a Liefeld’s Just Feet, sarà molto interessante vedere quali altri riferimenti potrebbero essere fatti ai fumetti e all’impressionante storia di Deadpool. A giudicare dai primi due film, probabilmente ce ne saranno altri che gli spettatori più attenti potranno notare quando il film uscirà in sala a luglio. Tuttavia, il riferimento visto in questo nuovo trailer di Deadpool & Wolverine è sicuramente uno dei più grandi omaggi mai realizzati al creatore di Deadpool.

Tutto quello che sappiamo su Deadpool & Wolverine

Deadpool & Wolverine riunisce il protagonista Ryan Reynolds con Shawn Levy, regista di Free Guy e The Adam Project, che ha firmato la regia dell’atteso progetto. Hugh Jackman uscirà finalmente dal suo pensionamento da supereroi per riprendere il ruolo di Wolverine. Sebbene i dettagli ufficiali della storia di Deadpool & Wolverine, con protagonista Ryan Reynolds, non siano infatti ancora stati rivelati, si presume che la trama riguarderà il Multiverso. Il modo più semplice per i Marvel Studios di unire la serie di film di Deadpool – l’unica parte del franchise degli X-Men sopravvissuta all’acquisizione della Fox da parte della Disney – è stabilire che i film di Reynolds si siano svolti in un universo diverso.

Ciò preserva i film degli X-Men della Fox nel loro universo, consentendo al contempo a Deadpool e Wolverine, di nuovo interpretato da Hugh Jackman, viaggiare nell’universo principale dell’MCU. Nel film saranno poi presenti anche personaggi presenti nei primi due film di Deadpool, come Colossus e Testata Mutante Negasonica. Da tempo, però, si vocifera che anche altri X-Men possano fare la loro comparsa nel film, come anche alcuni altri supereroi della Marvel comparsi sul grande schermo nei primi anni Duemila, in particolare il Daredevil di Ben Affleck.

Una voce recente afferma che anche Liev Schreiber sia presente riprendendo il suo ruolo Sabretooth. Di certo, Morena Baccarin (Vanessa), Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter) e Shioli Kutsuna (Yukio) torneranno tutti nei panni dei rispettivi personaggi, e a loro si uniranno i nuovi arrivati in franchising Emma Corrin (The Crown) e Matthew Macfadyen (Succession), i cui ruoli sono ancora segreti. Un recente report afferma inoltre che la TVA di Loki, incluso l’agente Mobius (Owen Wilson) e Miss Minutes, saranno coinvolti nel film. Deadpool & Wolverine uscirà nei cinema il 26 luglio 2024.