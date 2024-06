Smallville: Michael Rosenbaum condivide gli aggiornamenti sulla serie animata

Smallville rimane uno dei programmi TV più amati mai realizzati tra quelli basati su personaggi dei fumetti e, per molti fan della DC, Tom Welling e Michael Rosenbaum rappresentano le incarnazioni perfette dell’Uomo d’Acciaio e di Lex Luthor.

La serie ha avuto una lunga durata, iniziata nel 2001 prima di concludersi nel 2011 dopo 10 stagioni memorabili. Tuttavia, i fan erano ansiosi di saperne di più e alla fine hanno ottenuto un sequel di fumetti che descriveva in dettaglio il tempo trascorso dall’eroe come Superman. Welling e Rosenbaum hanno passato anni a stuzzicare i fan sui piani per un revival animato e, in un’intervista con ComicBook.com Michael Rosenbaum ha confermato di essere ancora nelle primissime fasi di sviluppo.

“Tom e io stiamo lavorando su una serie animata di Smallville che stiamo cercando di realizzare. Ci vorrà del tempo”, ha spiegato l’attore. “Ma i creatori di Smallville sono affezionati, vogliono farne parte. E noi, sai, quando sarà il momento giusto, lo presenteremo. Sai, ci stiamo lavorando e abbiamo alcune animazioni libere su cui abbiamo lavorato con qualcuno che è stato semplicemente fenomenale. Sembra fantastico. Quindi, se riuscissimo a realizzarlo, sarebbe fantastico.”

La decisione finale spetta a Warner Bros. Discovery e DC Studios. Quest’ultimo è gestito da James Gunn, un vecchio amico di Rosenbaum, e l’alunno di Smallville avrebbe continuato a riflettere su un eventuale ritorno alla DC e si sarebbe scherzosamente chiesto perché non gli fosse stato chiesto di apparire in Superman del 2025.

“Qualunque cosa mi venga in mente, la guardo, e se non è troppo sciocca, o se mi fa ridere, o penso che potrei fare davvero un buon lavoro o penso di poter impressionare, lo farò. Quindi sono a quel punto della mia carriera in cui voglio solo fare le cose che amo, che voglio fare.” “Ovviamente mi piacerebbe lavorare di nuovo con il mio amico James. Gli ho chiesto: “Perché non sono in Superman? Perché in qualche modo non sono nel film?'” ha aggiunto Rosenbaum. “Va bene, però. Gli auguro tutta la felicità. Merita tutto il successo che ha. Ha un enorme talento. Quando sarà la cosa giusta, me lo chiederà. Oppure non lo farà.” “E questo va oltre l’amicizia. Quando i tuoi amici escono e fanno grandi cose, tu dici: ‘Ehi, sanno che sono qui. Conoscono il mio numero.’ E tu speri solo per il meglio.”

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion. Sean Gunn, María Gabriela de Faría, Terence Rosemore, Wendell Pierce, Sara Sampaio, Anthony Carrigan, Pruitt Taylor Vince completano il cast.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo Superman è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale l’11 luglio 2025.