A cinque anni dal loro addio in Avengers: Endgame, le star del Marvel Cinematic Universe Robert Downey Jr. e Tom Holland si sono riuniti in occasione dei Critics Choice Awards. Entrambi gli attori, a ritmi differenti, stanno procedendo a gonfie vele con la loro carriera, con Robert Downey Jr. che è il frontrunner per gli Oscar di quest’anno, grazie alla sua interpretazione da non protagonista in Oppenheimer.

L’ultima volta che li abbiamo visti insieme, è stato sul grande schermo, nei momenti finali di Avengers: Endgame, quando Tony Stark ha sacrificato la sua vita per salvare il mondo e Peter Parker gli dà il suo ultimo abbraccio. Mentre The Multiverse Saga sta ancora andando avanti con qualche battuta d’arresto, il pubblico affezionato al MCU è rimasto con il cuore a quell’ultimo abbraccio tra mentore e allievo e alla Infinity Saga.

In occasione dei Critics Choice Awards 2024, Erik Davis ha immortalato i due attori mentre si salutavano. Nella didascalia ha riportato che Tom Holland ha raggiunto Robert Downey Jr. al suo tavolo per salutarlo. Ecco gli scatti:

Took a few candid pics tonight – here’s a personal fav. At one point Tom Holland came over to our table for a big hug with RDJ, and it warmed my Marvel-loving heart. #CriticsChoice pic.twitter.com/QHxZwgX0MN

