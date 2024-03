Dopo numerose speculazioni a riguardo, alcuni rumor suggeriscono che Ryan Gosling si sarebbe ufficialmente unito al Marvel Cinematic Universe. L’indiscrezione proviene dall’account Twitter dello scooper @MyTimeToShineHello, che si pensa sia un dipendente della Disney o della Marvel o forse un account gestito da una società di pubbliche relazioni. Ad ogni modo, il post diffuso riporta che “Ryan Gosling è stato scritturato nel MCU“. La notizia, al momento, è assolutamente non confermata da fonti ufficiali ed è pertanto da ritenere solamente come un rumor tutto da verificare.

Di un possibile coinvolgimento di Ryan Gosling con il MCU si era già parlato anche a dicembre 2023, dove si riportava che avrebbe avuto un incontro con Kevin Feige per il suo coinvolgimento in un qualche progetto Marvel. Naturalmente tali rumor hanno portato all’aprirsi di una serie di speculazioni relative a chi Gosling potrebbe interpretare nel MCU. Tra i personaggi più citati ci sono Nova, Ghost Rider e Dottor Destino. Quest’ultimo è reso più probabile dall’attuale realizzazione di Fantastici Quattro, per il quale ad oggi non si ha un attore legato a tale personaggio.

Ryan Gosling has been cast in the MCU pic.twitter.com/jtUZM4oB2m — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) March 13, 2024

Ryan Gosling: dove vedremo prossimamente l’attore?

Reduce dall’interpretazione di Ken in Barbie, che lo ha portato a guadagnare la sua terza nomination agli Oscar, stavolta come Miglior attore non protagonista, Gosling sarà prossimamente al cinema dal 1° maggio con The Fall Guy, film la cui sinossi recita: “Colt Seavers è uno stuntman e, come tutti nella comunità degli stuntman, viene fatto saltare in aria, colpito da colpi di arma da fuoco, schiantato, lanciato attraverso le finestre e lasciato cadere dall’altezza più alta, tutto per il divertimento del pubblico. E ora, reduce da un incidente che ha quasi messo fine alla sua carriera, questo eroe della classe operaia deve rintracciare una star del cinema scomparsa, risolvere una cospirazione e cercare di riconquistare l’amore della sua vita mentre continua a svolgere il suo lavoro quotidiano. Cosa potrebbe andare bene?“