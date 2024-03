Le riprese di Daredevil: Born Again sono in corso da un po’ di tempo ormai, ma a quanto pare alcuni casting per determinati episodi sono ancora in corso. Secondo l’insider Daniel Richtman, infatti, i Marvel Studios sarebbero attualmente alla ricerca di attori per interpretare quattro personaggi transgender che avranno un ruolo significativo in almeno un episodio della serie Disney+. Idealmente questi personaggi potrebbero essere coinvolti in uno dei casi di Matt Murdock, ma questa è una pura speculazione da parte nostra.

Durante un’apparizione all’Awesome Con, invece, Charlie Cox è stato interpellato sulla possibilità che Deborah Ann Woll e Elden Henson riprendano i ruoli di Karen Page e Foggy Nelson dall’ormai defunto show di Netflix a questa nuova serie. L’attore ha confermato che la decisione di riportare i migliori amici di Murdock è stata presa solo dopo il ritorno della serie dalla pausa per sciopero, in mezzo alla grande revisione creativa a cui è andata incontro nei mesi precedenti.

“Quando siamo tornati a girare e sono stati fatti dei cambiamenti, è stato chiaro che Foggy e Karen dovevano essere il cuore pulsante del nostro show. Lo sono sempre stati. Quindi è davvero speciale riaverli con noi“. I fan saranno certamente felici di questa notizia, essendo Karen Page e Foggy Nelson due personaggi molto amati della serie Netflix. Non resta ora che avere maggior notizie riguardo Daredevil: Born Again. Di seguito, ecco il video dove Cox conferma il ritorno dei due colleghi:

Charlie Cox talks about Deborah Ann Woll and Elden Henson's return for Daredevil born again 📸 Joelle Modderman pic.twitter.com/1uEwdsKxlp — Best of Daredevil cast (@ddcastarchive) March 13, 2024

Cosa sappiamo su Daredevil: Born Again?

Lo sceneggiatore di The Punisher, Dario Scardapane, sarebbe salito a bordo come nuovo showrunner della serie Daredevil: Born Again, ma la notizia non è ancora stata ufficializzata.

I dettagli specifici della trama sono ancora nascosti, ma sappiamo che Daredevil: Born Again vedrà Matt Murdock/Daredevil (Charlie Cox) confrontarsi con la sua vecchia nemesi Kingpin (Vincent D’Onofrio), che abbiamo visto tornare di corsa a New York nel finale di stagione di Echo. È probabile che Fisk sia in corsa per la carica di sindaco di New York o che sia già stato nominato a tale carica quando la storia prenderà il via.

Non è previsto che la serie Daredevil: Born Again si protragga per i 18 episodi inizialmente annunciati. Secondo una recente indiscrezione, la serie dovrebbe andare in onda per 9 (forse 6) episodi prima di fare una pausa a metà stagione. Daredevil: Born Again non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma è ancora inserita nel calendario aggiornato della Disney per il 2024.

Entrambi i personaggi hanno debuttato nel Marvel Cinematic Universe nel 2021. Kingpin è stato guest-star nella serie Disney+ Hawkeye e Matt Murdock è apparso brevemente in Spider-Man: No Way Home. Cox è stato anche guest-star in due episodi di She-Hulk: Attorney at Law, dove ha mostrato un lato più leggero dell’eroe. Kingpin, invece, è stato tra i protagonisti della recente serie Echo.