Venom: The Last Dance, primo trailer classificato: ecco quando uscirà!

Con Andy Serkis dietro la macchina da presa, le aspettative per Venom: La furia di Carnage erano alte. Il film si è rivelato un grande miglioramento rispetto al suo predecessore, ma la classificazione PG-13 ha castrato Cletus Kasady e ha frenato il film in larga misura.

Una scena post-credits che annunciava l’incontro di Venom con Spider-Man ha aumentato l’interesse dei fan, solo che lo stinger di Spider-Man: No Way Home ha rispedito Eddie Brock da dove era venuto senza mai incontrare Peter Parker.

Venom: The Last Dance è il prossimo film e, secondo quanto riferito, sarà l’ultima apparizione di Tom Hardy nei panni di Eddie. Kelly Marcel, che ha scritto Venom e Venom: La furia di Carnage, ora scrive e dirige… se questo sia un bene o un male resta da vedere.

Tuttavia, presto potremo dare una prima occhiata al threequel, perché il BBFC (British Board of Film Classification) ha appena classificato un trailer di 2 minuti e 27 secondi con rating 15 (l’equivalente britannico di un rating R).

Secondo il fidato runtime e trailer leaker @Cryptic4KQual, il trailer di Venom: The Last Dance debutterà online la prossima settimana e sarà proiettato nei cinema davanti a Bad Boys: Ride or Die. Abbiamo sentito chiacchiere simili e ci aspettiamo che sia presto online.

“Queste cose [di solito] si fanno in tre”, ha detto Hardy in precedenza. “Penso che sia davvero importante, se vai a vedere qualcosa, pensare che uno, due e tre siano la stessa cosa… la stessa storia, lo stesso film. In questo modo non ci si sorprende a dover fare un terzo film dal nulla”.

“Ci deve essere una certa continuità con il terzo, il quarto e il quinto, e se qualcuno dice ‘no’, va bene. Lasciate perdere e passate a qualcos’altro“, ha concluso. Sembra che Tom Hardy abbia deciso di fare proprio questo, anche se ci sono ancora voci che parlano di un salto di Venom nel MCU…

Tutto quello che sappiamo su Venom: The Last Dance

Venom: The Last Dance segue i successi al botteghino consecutivi di Venom: La furia di Carnage del 2021 (502 milioni di dollari a livello globale) e Venom del 2018 (856 milioni di dollari a livello globale). Kelly Marcel, che ha scritto i primi due film, dirigerà e scriverà il trequel.

Tom Hardy ha menzionato Marcel nel suo post, scrivendo “Voglio menzionare molto brevemente quanto sia orgoglioso della mia regista, compagna di sceneggiatura e cara amica Kelly Marcel. Vederti prendere il timone di questo film mi riempie di orgoglio, è un onore. Fidati del tuo istinto, il tuo istinto è sempre perfetto. Prima classe: ti appoggio.”

A parte il ritorno di Tom Hardy nei panni del giornalista Eddie Brock e del suo inconsapevole aiutante e parassita Venom, la trama del terzo capitolo è stata tenuta nascosta. Juno Temple e Chiwetel Ejiofor si sono uniti al cast in ruoli non rivelati. Abbiamo visto l’ultima volta Venom/Eddie Brock nei titoli di coda di Spider-Man: No Way Home del 2021, ma non è chiaro quale dei personaggi dell’Universo Marvel di Sony – che include Morbius, Kraven Il Cacciatore e Madame Web, tra gli altri – potrebbe comparire in Venom: The Last Dance.