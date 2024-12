Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, Brian Tyree Henry annuncia un’emozionante conclusione

L’ultimo film della trilogia animata Spider-Verse della Sony Pictures, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, era originariamente previsto per il 29 marzo 2024 prima di essere cancellato dal calendario lo scorso luglio, e lo studio non ha ancora annunciato una nuova data di uscita. Recentemente abbiamo appreso che Bob Persichetti e Justin K. Thompson saranno i registi del film, ma non sappiamo ancora quando arriverà sul grande schermo.

Durante un’intervista con Variety, alla star Brian Tyree Henry, che nei film interpreta il padre di Miles, Jefferson Morales, è stato ora chiesto se poteva condividere un aggiornamento sullo stato di Beyond the Spider-Verse. “A tempo debito. Dobbiamo concluderlo. Deve essere concluso. Vi immaginate se dicessimo: “È finita. È in un portale e basta”. Quindi, è sicuramente in arrivo… prima o poi!”.

Henry ha poi parlato di come si concluderà la trilogia e, pur non rivelando alcun dettaglio specifico, i suoi commenti accennano a un potenziale spoiler. “Sentite, ci vuole tempo, ma dobbiamo farvi aspettare un po’. Capite cosa intendo? Ma sta arrivando. Sta arrivando. Non ci sarà un occhio asciutto in casa. Te lo dico io. Buona fortuna. Le cose non si chiuderanno in un bel fiocco”.

Di cosa parla Spider-Man: Beyond the Spider-Verse?

Il film affronterà le conseguenze del finale cliffhanger di Spider-Man: Across the Spider-Verse, con Miles Morales (Shameik Moore) bloccato in un universo alternativo con una versione più cattiva di se stesso (Jharrel Jerome). “Ecco cosa posso promettere, e l’ho detto a proposito del secondo quando eravamo nel mezzo: Phil Lord, Chris Miller, tutti, i produttori di questo film, i registi che porteranno… Quello che hanno fatto nel primo è che tutti i registi sono diventati produttori esecutivi. Quindi continuano ad aggiungersi. Quello che posso promettere è che non si fermeranno finché non sarà eccellente”, ha confermato a ComicBook.com l’attore di Peter B. Parker, Jake Johnson.

“E se questo significa che ci vuole un po’ più di tempo, se questo significa che è ancora più grande, se questo significa che è più lungo – non giocano secondo le regole di nessuno. Lavorano molto duramente. Come attori, siamo sempre scioccati quando ci chiamano per registrare l’ultimo film. Credo che sia stato un mese prima della proiezione, quando non riuscivamo a credere che stessimo ancora registrando. Quindi non hanno intenzione di mollare fino a quando non sarà grandioso e non ho altro che fiducia in loro. Ma per quanto riguarda la possibilità di svelare qualcosa [sulla storia], non posso farlo”.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse non ha al momento una data di uscita.