Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, annunciati i registi. Ma quando uscirà?

Sony Pictures ha annunciato che Spider-Man: Beyond the Spider-Verse sarà diretto da Bob Persichetti e Justin K. Thompson. Quello che sembra importante segnalare è che la notizia arriva a nove mesi di distanza rispetto a quando sarebbe dovuto uscire il film stando al primo annuncio.

Persichetti faceva parte del team di regia di Spider-Man: Un nuovo universo e ha prodotto esecutivamente Spider-Man: Across The Spider-Verse. Thompson, nel frattempo, è stato production designer del primo film e si è laureato nel team di regia del sequel insieme a Joaquim Dos Santos e Kemp Powers.

Considerati i rispettivi ruoli nel dare forma a questo franchise animato, questo è il dream team per il film. Sebbene sia possibile che abbiano lavorato a Beyond the Spider-Verse da più tempo di quanto ci sia stato comunicato, anche una data di uscita del 2026 sembra ottimistica in questa fase.

“Abbiamo avuto l’immenso privilegio di far parte del viaggio di Miles fin dall’inizio e dirigere la conclusione della sua storia è più che emozionante”, hanno affermato Persichetti e Thompson in una dichiarazione congiunta a Deadline. “La creatività e la cura riversate in ogni minuto di questo progetto sono state davvero stimolanti”. “Abbiamo creato quello che riteniamo essere un finale molto soddisfacente e non vediamo l’ora che i fan lo vivano: stiamo dando tutto quello che abbiamo!”

La squadra produttiva di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse

Secondo quanto riportato, Phil Lord, Chris Miller, Amy Pascal e Avi Arad torneranno a produrre, con Jinko Gotoh che si unirà al team. Aditya Sood e Christina Steinberg sono i produttori esecutivi. Jessica Berri è co-produttrice. Lord e Miller hanno scritto la sceneggiatura con David Callaham.

“Le impronte digitali di Bob e Justin sono intrecciate nel DNA di questi film e la loro passione per il viaggio di Miles traspare in ogni fotogramma della sua ultima avventura”, hanno detto oggi Lord e Miller. “Non c’è niente di più gratificante che collaborare con partner creativi con una visione audace e un’esecuzione brillante come Bob e Justin. Siamo entusiasti di lavorare di nuovo con loro per creare una conclusione bella e soddisfacente per questa storia”.

Si tratta di uno sviluppo entusiasmante per il film tanto atteso ed è bello sapere che la conclusione della storia di Miles Morales sta prendendo forma alla Sony Pictures. Spider-Man: Beyond the Spider-Verse non ha una data di uscita confermata.