Sonic 3 – Il Film, ecco come Jim Carrey ha interpretato Ivo e Gerald Robotnik

Jim Carrey è uscito dal ritiro dalla recitazione per l’allettante impresa di interpretare sia Ivo che Gerald Robotnik in Sonic 3 – Il Film. Sebbene l’attore avesse precedentemente affermato che si sarebbe ritirato dopo il secondo capitolo, il produttore Toby Ascher e il regista Jeff Fowler lo hanno convinto a tornare con una storia sentita e una sfida di recitazione. La sua disponibilità e i suoi sforzi hanno poi dato i loro frutti, poiché le recensioni del film hanno mostrato una abbondanza di elogi per la doppia interpretazione di Carrey come nonno e nipote.

Nonostante Robotnik apparentemente soccomba nel primo sequel, Carrey fa un sorprendente ritorno nel cast del threequel. Non solo riprende il suo ruolo di divertente cattivo, ma incarna anche l’afflitto Gerald Robotnik, mostrando il suo talento nell’interpretare parti comiche e drammatiche. Le sorprendenti differenze tra Ivo e suo nonno si influenzano efficacemente a vicenda e raggiungono il culmine con l’epico finale di Sonic 3 – Il Film, il che diventa ancora più sorprendente se si considera come è stato il processo di ripresa di Carrey nel dare vita alla dinamica tra Ivo e Gerald.

Powered by

Jim Carrey ha infranto diverse regole di carriera per il franchise di Sonic, l’ultima delle quali è che ora ha preso parte a un altro sequel, anche se aveva decisamente cercato di evitarlo con i suoi film precedenti. Nell’interpretare Ivo e Gerald Robotnik, l’attore ha accettato una nuova sfida di recitazione. Sebbene questa non sia la prima volta che Carrey ha avuto più ruoli in un film, non ha mai recitato nei panni di più personaggi live-action che interagiscono tra loro.

L’unica altra volta in cui Carrey ha lavorato in uno scenario simile è stato in A Christmas Carol, dove ha interpretato Scrooge, il fantasma del Natale passato e del Natale presente. Tuttavia, la meccanica del doppiaggio rende più facile per gli attori incarnare diversi personaggi senza bisogno di una reazione dal vivo.

In un intelligente cambiamento di storia, Sonic 3 introduce il 110enne Gerald Robotnik come antagonista principale e lo accoppia con suo nipote, Ivo. Per le loro scene insieme, Carrey ha recitato con una controfigura “meravigliosa” che ha interpretato entrambi i ruoli, a seconda di chi l’attore protagonista interpretasse quel giorno. Carrey ha dato al suo collega attore, Brendan Murphy, degli appunti su come avrebbe forse interpretato Ivo/Gerald quando fosse stato il suo turno, ma, per lo più, si è affidato a una registrazione vocale della sua performance del giorno prima che gli ha ricordato a cosa avrebbe dovuto reagire.

Parlando con Screen Rant, Jim Carrey ha risposto all’interpretazione della famiglia Robotnik. Ha detto che era “una cosa molto difficile da fare tecnicamente“, poiché ha dovuto considerare le differenze tra Ivo e Gerald, verso cosa si stava sviluppando la loro relazione e anche immaginare che la sua “voce disincarnata” avesse un corpo fisico con cui interagire. Sebbene il famoso attore fosse certamente scioccato dal fatto che “recitare oggigiorno richiede un sacco di immaginazione e un sacco di pantomima“, ha affermato che si sta “divertendo moltissimo” a far parte del franchise e ama la tradizione e i fan.

Sonic 3 – Il Film arriva al cinema il 1° gennaio

Sonic fa il suo ritorno al cinema con l’avventura più emozionante di sempre. Sonic, Knuckles e Tails si ritrovano a dover fronteggiare un nuovo e formidabile nemico: Shadow, un misterioso villain con poteri mai visti prima. Con le loro abilità messe alla prova in ogni modo, il Team Sonic deve cercare un’alleanza inaspettata per fermare Shadow e proteggere il pianeta.

Il regista Jeff Fowler torna insieme al cast all-star che comprende Jim Carrey, Ben Schwartz, James Marsden, Tika Sumpter, Idris Elba, Colleen O’Shaughnessey, Natasha Rothwell, Shemar Moore, Adam Pally, Lee Majdoub, i nuovi arrivati Alyla Browne e Krysten Ritter, mentre Keanu Reeves si unisce al franchise nel ruolo di Shadow the Hedgehog.

Prodotto da Neal H. Moritz, p.g.a., Toby Ascher, p.g.a.,Toru Nakahara, Hitoshi Okuno. Produttori esecutivi Haruki Satomi, Shuji Utsumi, Yukio Sugino, Jeff Fowler, Tommy Gormley, Tim Miller. Basato sul videogioco SEGA Storia di Pat Casey & Josh Miller Sceneggiatura di Pat Casey & Josh Miller e John Whittington Regia di Jeff Fowler.