Rebel Moon – Parte 1: Figlia del Fuoco (qui la recensione), la prima parte di un film in due parti diretto da Zack Snyder, ha avuto un incredibile successo su Netflix, ottenendo 23,9 milioni di visualizzazioni nei primi tre giorni di uscita e diventando il nono miglior film della piattaforma per il 2023. Un grande risultato, considerando che è stato rilasciato verso la fine dell’anno. Tuttavia, la critica non è stata clemente: il film ha infatti ottenuto un indice di gradimento del 21% sul sito aggregatore Rotten Tomatoes. Il punteggio delle recensioni del film è stato in media di 3,2 su 5.

Un risultato che sembra aver avuto un impatto negativo sull’attrice protagonista, Sofia Boutella, la quale durante un’intervista con Vulture ha dichiarato che: “Ho sempre pensato di essere perfettamente in grado di incassare questi colpi, ma poi ho letto le critiche che si sono abbattute su Rebel Moon e mi hanno davvero ferito“. Ha poi aggiunto: “E sarò onesta al riguardo. Mi sento come se lo stessi sostenendo per tutti coloro che tenevano così tanto a questo progetto, ed è questo che mi ha colpito. Non il mio aspetto. Semmai sono stata abbastanza fortunata e la gente ha apprezzato il mio lavoro, ma il film è stato criticato”.

“Mi ha colpito molto per tutti coloro che hanno messo tanto cuore, lacrime e sudore in questo progetto. È difficile vedere qualcosa che viene demolito a tal punto. Sono orgogliosa di averne fatto parte e se non ci sarà più Rebel Moon, sarà una parte molto importante della mia vita che difenderò per sempre“. La seconda parte, Rebel Moon – Parte 2: La Sfregiatrice, arriverà su Netflix il 19 aprile e il futuro della saga potrebbe essere deciso dall’accoglienza di questo seguito. In estate arriveranno però anche le Director’s cut vietate ai minori, che potrebbero ottenere maggiori consensi. Ad ora, dunque, il futuro di Rebel Moon è abbastanza protetto.

La trama di Rebel Moon – Parte 1: Figlia del Fuoco con Sofia Boutella La sinossi del film recita: dopo essersi schiantata su una luna ai confini dell’universo, Kora (Sofia Boutella), una misteriosa straniera dal passato enigmatico, inizia una nuova vita in un insediamento pacifico di agricoltori. Presto però diventerà la loro unica speranza di salvezza quando il tirannico Reggente Balisarius (Fra Fee) e il suo crudele emissario l’Ammiraglio Noble (Ed Skrein) scoprono che i contadini senza volerlo hanno venduto il loro raccolto ai Bloodaxe (Cleopatra Coleman e Ray Fisher), leader di un agguerrito gruppo di ribelli. Assieme A Gunnar, un coltivatore dal cuore tenero e ignaro di cosa sia una guerra, Kora riceve l’incarico di scovare i combattenti pronti a rischiare la propria vita per la gente di Vedt. Così i due raggiungono diversi mondi in cerca dei Bloodaxe e riuniscono una piccola banda di guerrieri accomunati da tanta voglia di redimersi: il pilota e killer mercenario Kai (Charlie Hunnam), il leggendario Generale Titus (Djimon Hounsou), l’esperta spadaccina Nemesis (Doona Bae), il prigioniero dalle nobili origini Tarak (Staz Nair) e Milius (E. Duffy), una combattente della resistenza. Intanto a Veldt l’androide protettore Jimmy (con la voce nell’originale di Anthony Hopkins) si risveglia di nascosto con un nuovo obiettivo. I rivoluzionari di questa nuova formazione devono però imparare a fidarsi gli uni degli altri e unire le forze prime che le truppe nemiche arrivino ad annientarli.