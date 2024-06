Star Wars: il film su Rey potrebbe introdurre “un sacco di nuovi giovani protagonisti”

Gli aggiornamenti ufficiali sui piani della Lucasfilm e della regista Sharmeen Obaid-Chinoy per il film di Star Wars incentrato su Rey sono stati pochi da quando il progetto è stato annunciato per la prima volta durante l’evento Celebration dello scorso anno, ma le voci continuano a rincorrersi e ora ci sono maggiori notizie su dovrebbero iniziare le riprese, insieme anche ad alcuni altri dettagli. Secondo l’insider Daniel Richtman, le riprese dovrebbero iniziare a settembre. Precedenti indiscrezioni avevano inoltre riportato che la Lucasfilm sta effettuando il casting per gli attori che interpreteranno i due apprendisti Jedi di Rey e il cattivo.

Richtman afferma però che il film sarà caratterizzato da “un sacco di nuovi giovani protagonisti“. Questi potrebbero essere gli studenti dell’accademia Jedi di Rey, ma alcune indiscrezioni hanno riportato che nel film ci saranno anche degli apprendisti Sith, quindi forse come Rey sta addestrando una nuova generazione di Jedi, qualuno potrebbe stare facendo la medesima cosa per conto delle forze del male. Per il momento si tratta di indiscrezioni non confermate, ma se davvero le riprese dovessero iniziare in autunno, possiamo aspettarci di sapere qualcosa di più di certo nelle prossime settimane.

Cosa sappiamo su Star Wars: Episodio X?

I dettagli sulla trama non sono ancora stati resi noti, ma sappiamo che il film sarà ambientato quindici anni dopo gli eventi de Star Wars: L’ascesa degli Skywalker e che Rey sarà una “potente maestra Jedi” che gestisce la propria accademia di addestramento quando la ritroveremo. La regia è affidata a Sharmeen Obaid-Chinoy, mentre il titolo per ora sembra essere Star Wars: Episode X – A New Beginning. Daisy Ridley, come noto, riprenderà il ruolo di Rey.

“Stavo morendo di paura prima di salire sul palco, perché nessuno sapeva che l’avrei fatto”, ha detto Daisy Ridley della sua apparizione a sorpresa al panel di Celebration. “Nessuno sapeva che sarei andata a Celebration, a parte Kathy [Kennedy] e un paio di persone. Ero così nervosa. Oh, mio Dio. È stata un’accoglienza meravigliosa. Sono molto emozionata. La storia è davvero bella. Sto aspettando di leggere il copione perché, ovviamente, non ho altri aggiornamenti. Non è quello che mi aspettavo, ma sono molto eccitato“.

Daisy Ridley ha mantenuto il riserbo sulla storia, ma ha confermato che il film sarà il prossimo progetto di Star Wars ad entrare in produzione. “Conosco la trama di un film. Non voglio dire che sia solo quella, ma è quello che mi è stato detto. E immagino che sarà il prossimo film, credo. Voglio dire, ancora una volta, non so, dopo gli scioperi e tutto il resto, quanto velocemente tutto ricomincerà. Ma sì, per ora conosco la storia di un film e credo che la gente sarà molto eccitata“.