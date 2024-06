Dal venerdì 28 giugno, “Fancy Dance“, il film Apple Original diretto da Erica Tremblay con protagonista la candidata all’Oscar® Lily Gladstone sarà disponibile su Apple TV+.

Da quando la sorella è scomparsa, Jax (Lily Gladstone) si prende cura della nipote Roki (Isabel Deroy-Olson), arrangiandosi nella riserva Seneca-Cayuga in Oklahoma. Ogni minuto libero è dedicato alla ricerca della sorella scomparsa, mentre aiuta Roki a prepararsi per un imminente powwow. Rischiando di perdere la custodia della ragazza in favore del padre di Jax, le due si mettono in viaggio e setacciano il territorio per rintracciare la madre di Roki in tempo per il powwow. Quella che inizia come una ricerca si trasforma gradualmente in un’indagine molto più profonda sulle complessità e le contraddizioni delle donne indigene che si muovono in un mondo colonizzato e alla mercé di un sistema giudiziario fallimentare. Gladstone recita insieme a Isabel Deroy-Olson, Ryan Begay, Crystle Lightning, Audrey Wasilewski e Shea Whighami.

“Fancy Dance”, una produzione Confluential Films e Significant Productions/AUM Group, è prodotto da Deidre Backs, Erica Tremblay, Heather Rae, Nina Yang Bongiovi e Tommy Oliver. Bird Runningwater, Lily Gladstone, Forest Whitaker e Charlotte Koh sono produttori esecutivi.

Fancy Dance, cosa c’è da sapere

La Fancy Dance è una delle forme più amate e popolari di danza dei nativi americani. Eseguita in occasione di grandi raduni chiamati powwows, serve a celebrare la cultura e la comunità. I partecipanti, vestiti con costumi folcloristici, si riuniscono in cerchio intorno a un tamburo, intrecciando i loro movimenti in armonia e seguendone il ritmo. Storicamente, i nativi americani hanno subito diverse restrizioni legali alla pratica delle loro cerimonie religiose; oggi, la Fancy Dance ha recuperato il suo posto all’interno delle comunità indigene come potente simbolo di resilienza e orgoglio culturale.