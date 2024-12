Steven Spielberg svela il suo film preferito di Star Wars ed è uno dei più controversi

Steven Spielberg ha rivelato che il suo film preferito di Star Wars è uno dei più controversi, diretto dal creatore della serie George Lucas. Spielberg ha collaborato costantemente con Lucas nella serie di Indiana Jones, dirigendo i primi quattro episodi, mentre il creatore della serie fantascientifica è stato co-sceneggiatore. Sebbene il loro costante lavoro insieme non si estenda ai film di Guerre Stellari che il suo creatore ha realizzato nel corso dei decenni in cui è stato proprietario del franchise, le loro differenze sono anche ciò che dà loro nuove prospettive sul lavoro dell’altro.

Parlando con SlashFilm, Spielberg ha rivelato che uno dei suoi film preferiti di Star Wars è il prequel di Lucas del 2002, Star Wars: Episodio II – L’attacco dei cloni. Definendolo il suo “secondo preferito dopo [L’impero colpisce ancora]”, Spielberg ha elogiato l’azione, affermando che il regista e il co-sceneggiatore hanno preso spunto da Terminator 2: Judgement Day di James Cameron per trarre ispirazione per il film. Questo riflette un sentimento espresso da Spielberg in un’intervista del 2012 con Roger Ebert, in cui ha definito il film “più riuscito” della sua carriera. Di seguito riportiamo l’ultima dichiarazione di Spielberg su L’attacco dei cloni:

Powered by

È stato fantastico. Le scene d’azione sembravano ispirate da George [Lucas] a James Cameron, perché erano buone come tutte le scene d’azione di [“Terminator 2: Il giorno del giudizio”], e credo che George abbia fatto la sua migliore regia anche in questo caso.

Cosa significa per Star Wars l’elogio di Steven Spielberg per L’attacco dei cloni

L’Attacco dei Cloni non è una scelta popolare come miglior film del franchise, con un punteggio di critica del 65% su Rotten Tomatoes e generalmente considerato più debole a causa di personaggi poco sviluppati e di una trama meno coinvolgente. Nonostante ciò, stabilisce elementi importanti della linea temporale di Star Wars, come l’introduzione dei cloni e il modo in cui la guerra con i Sith inaugura l’ascesa al potere di Palpatine (Ian McDiarmid). Inoltre, comprendeva molte sequenze d’azione che sono diventate un classico, come il duello tra Yoda (Frank Oz) e il Conte Dooku (Christopher Lee) e il combattimento nell’arena su Geonosis.

Sebbene la scelta di Spielberg come film preferito del franchise non sia convenzionale, il suo punto di vista dimostra che il film ha molti elementi da riscattare, anche se non è amato come altri. L’attenzione all’azione sembra giocare un ruolo importante, soprattutto quando i Jedi assaltano l’arena e poi danno la caccia a Dooku. Questo porta a uno dei migliori combattimenti con la spada laser di Star Wars, con Yoda che brandisce l’arma per la prima volta. Grazie alla memorabilità di questi momenti, è comprensibile che L’attacco dei cloni si distingua da tutti gli altri film della serie.

Kate Capshaw e il marito Steven Spielberg arrivano all’81° Annual Golden Globe Awards – via Depositphotos.com