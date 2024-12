Black Bag, trailer: Michael Fassbender e Cate Blanchett si mettono l’uno contro l’altra nel nuovo thriller di Soderbergh

È stato rilasciato il trailer del prossimo thriller Black Bag. Black Bag è un dramma spionistico diretto da Steven Soderbergh. Soderbergh è un regista di talento noto soprattutto per film come Traffic e Sesso, bugie e videotape, ma la sua carriera ha spaziato tra molti generi diversi. Tra i suoi lavori recenti figurano il thriller Kimi, il sequel Magic Mike’s Last Dance e l’horror d’essai di quest’anno Presence. Black Bag si avvale di un cast di talento che comprende Michael Fassbender, Cate Blanchett, Marisa Abela, Naomie Harris, Pierce Brosnan, Tom Burke e Regé-Jean Page.

Ora, Focus Features ha rilasciato il trailer di Black Bag. Il trailer inizia mostrando uno scambio tra la coppia centrale del film, Catherine (Blanchett) e George (Fassbender), in cui Catherine rivela che sta andando a “Black Bag”. La scena passa poi a George che spiega cosa significhi essere sposati con qualcuno del “settore” di Catherine. Dal punto di vista della moglie, la sua “devozione al matrimonio è la sua debolezza professionale”. Viene quindi rivelata una delle principali premesse della trama, che prevede che George debba trovare una falla in un caso in cui la moglie è sospettata.

Cosa significa questo per Black Bag

L’impostazione della coppia di spie è un concetto nuovo per un film. Forse l’esempio più famoso è il film di Brad Pitt e Angelina Jolie Mr. & Mrs. Smith, in cui marito e moglie scoprono di lavorare entrambi segretamente come assassini e di essere stati ingaggiati per uccidersi a vicenda. Black Bag sembra un’alternativa drammatica a una commedia come Mr & Mrs Smith. Catherine chiede a George se “ucciderebbe per lei”, mentre allo stesso tempo George le si è rivoltato contro mentre cercava di risolvere il mistero del cuore.

Questi paletti daranno vita a un teso spy-drama in Black Bag. Se c’è un attore all’altezza di un compito così impegnativo, quello è Fassbender. Solo negli ultimi due anni, Fassbender ha preso parte a due importanti thriller. Il primo è stato il thriller The Killer in 2023, diretto da David Fincher, e il secondo è la serie in corso quest’anno The Agency, un thriller di spionaggio politico. Entrambi questi ruoli dimostrano la capacità di Fassbender di essere incredibilmente avvincente nel genere thriller, rendendolo un ottimo protagonista per Black Bag.